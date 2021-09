Ángel Gurría: "Podemos vivir vidas más largas y mejores y por lo tanto trabajar más"

Ángel Gurría dejó hace tres meses la secretaría general de la OCDE. Ha estado al frente de la organización 15 años, entre 2006 y 2021, y ha tenido que capear crisis importantes como la de 2008 o recientemente la crisis derivada del COVID-19. Gurría habla con Aimar Bretos sobre el sostenimiento del sistema de pensiones en los países occidentales, el frágil equilibrio de los sistemas de bienestar y el sistema fiscal de los estado desarrollados.

Ángel Gurría

"Cómo respondimos a la pandemia es un buen ejemplo de cómo no hacer las cosas" ("porque fue cada país por su cuenta")

"Podemos hacerlo mejor la próxima vez, porque habrá una próxima vez"

"Seguimos sin saber cuánto va a costar al final la crisis de la pandemia"

"No debemos dejar de atender a las víctimas de hoy en aras de preocuparnos por una futura inflación"

Sobre la subida del SMI en España

"No va a afectar a la creación de empleo ajustar los salarios"

"La mitad de la fuerza de trabajo de hoy no tiene las suficientes habilidades digitales para vivir en un mundo que necesariamente será de más alta tecnología. Los que no se suban al carro, los que no tengan ese entrenamiento adicional, corren el peligro de ser desplazados de los actuales puestos de trabajo, se encontrarían en una situación de gran vulnerabilidad, muy precaria, para poder reinsertarse en el mercado de trabajo. Queremos evitar eso a toda costa"

Sobre el retraso en la edad de jubilación

"Podemos vivir vidas más largas y mejores y por lo tanto trabajar más"

"A los países a los que les va mejor son aquellos que no están discutiendo cada año si se sube un año más o un año menos la jubilación"

Apuesta por vincular la edad de jubilación a la expectativa de vida

"Conforme la expectativa de vida se vaya prolongando, que vaya aumentando gradualmente la edad de jubilación"

"El impuesto global de sociedades permite asegurar que las empresas dejen de buscar el lugar donde pueden pagar cero impuestos porque el mínimo va a ser en todos los países el 15%"