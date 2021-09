Márquez responde a Fabrizio: "Las declaraciones de esa persona hablan por sí solas; son muy desafortunadas"

Marc Márquez respondió a las declaraciones del piloto italiano Michael Fabrizo antes de afrontar este fin de semana el Circuito de las Américas. El piloto italiano acusó a Márquez de ser culpable por la muerte del joven piloto Dean Berta Viñales, primo de Maverick Viñales, debido a su manera de pilotar.

¿Es el sitio ideal para regresar a la senda de la victoria?

Bueno, es un sitio bueno para intentar hacer un buen fin de semana. Sin mirar al de Aragón y luchando por los puestos delanteros. Mi objetivo es disfrutar encima de la moto y si disfruto seguro que sale y el resultado llegará. Estar en el podio el domingo ya sería un muy buen resultado.

¿Por qué se te da tan bien a ti Texas?

Porque se gira en el sentido izquierdo. Eso se adapta muy bien a mi estilo de pilotaje. El ambiente me gusta, no tanto los controles de pasaporte. No me dejaban entrar.

¿Cómo se te quedó el cuerpo después de las repugnantes declaraciones de Fabrizio tras el fallecimiento de Dean Berta Viñales, culpándote a ti de las últimas pérdidas?

Primero, me gustaría dar todo el apoyo a la familia Viñales. Nos conocemos desde que tengo 8 años. Una pérdida de un piloto siempre afecta, pero cuando es cercano mucho más. Dicho esto, las declaraciones de esa persona, piloto, hablan por sí solas. Son muy desafortunadas. Sobre todo en el año que estamos viviendo: hemos perdido tres jóvenes pilotos. No quiero perder más tiempo hablando de esta persona, piloto, que no quiero ni decir el nombre.