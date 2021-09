Yéremi Pino: "Es un sueño que te llame la absoluta, pero no me esperaba que fuese tan pronto"

El jugador del Villarreal, Yéremi Pino, es una de las grandes novedades de la lista de Luis Enrique para la Selección española de fútbol. El centrocamista español ha sido protagonista en 'El Larguero' con Manu Carreño donde ha mostrado su felicidad por ser convocado por la abosluta. "Estaba durmiendo que llegaba de Manchester, que me levanté a las cinco de la mañana. Me despertaron mis amigos", ha explicado en la SER.

"Nadie me había dicho nada", ha señalado el futbolista canario que ha asegurado que no avisó con previsión a ser llamado por Luis Enrique y ha destacado que solo avisaron al médico porque pidieron referencias de él. "Quererlo siempre lo he querido (la llamada de la Selección), al final es un sueño que te llame la absoluta, pero no me esperaba que fuese tan pronto", ha subrayado.

Yéremi Pino está teniendo un gran papel en el Villarreal, lo que ha hecho que Luis Enrique pusiera los ojos sobre él. "La confianza de Emery se la estoy intentando devolver. Me ha mantendio siempre y se lo agradezco mucho a él y al cuerpo técnico entero (...) llevamos dos temporadas increíbles, el equipo lo es y hay muchos jugadores como Parejo, Pedraza, Trigueros, Albiol que pueden ser llamados también, pero la decisión del entrenador hay que respetarla".

Sobre la convocatoria de Gavi, el jovencísimo futbolista del Barcelona, ha señalado que "tiene mucha calidad" y ha agradecido la oportunidad que se está dando a esta nueva generación en la Selección: "Vienen jugadores muy buenos y asentados en la élite como Ansu Fati, Pedri, Eric y hay que seguir así para llenar de orgullo a la Selección. Pedri tiene mucha calidad, encima canario, representando la isla y es un orgullo.