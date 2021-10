¿Dónde están los turras que dijeron que había que pensar en Sergio Ramos para la Selección?

La lista de Luis Enrique para el próximo parón de selecciones ha vuelto a provocar las críticas de los aficionados españoles debido a la principal novedad del jovencísimo Gavi. El jugador del FC Barcelona de tan solo 17 años se unirá a la convocatoria de la absoluta con la esperanza de sumar su primer

¿Merece Gavi ir a la selección?

Miguel Martín Talavera: “Tiene pintaza, pero yo creo que esto al que más le puede perjudicar es al propio Gavi. Imagínate que le salen las cosas mal. Le haces un flaco favor. Tiene pinta de que va a ser un jugador importante, pero creo que es muy arriesgado”.

Antonio Romero: “La selección esta para rendir desde el primer día que te pones la camiseta. Me parece poner mucha presión, pero no me ha gustado ni el tono que ha utilizado Luis Enrique para defender la convocatoria de Gavi. Puedes llamar a Pedri o Ansu Fati porque irrumpieron. Gavi ha jugado seis ratos. Eric García puede que juegue en vuestra imaginación”.

Jordi Martí: “Tiene 17 años, pero su comportamiento es de alguien más maduro. Su edad biológica no representa lo que te puede aportar. A Ansu lo he visto muy justo para llegar".

Santi Giménez: “Me parece una excentricidad. Tiene derecho cualquier seleccionador, pero me parece que ha hecho poco. Lo que sí puedo decir a favor de Luis Enrique es que le conoce desde hace tiempo. Me extraña que alguien vaya a la selección con una titularidad y tres ratos. También me parece que no le han salido mal hasta ahora sus excentricidades. Ha convertido al equipo en un equipo de autor”.

Antón Meana: “Lo de Gavi es un capricho del seleccionador y hay que aceptarlo. El hecho de que venga Gavi ha sorprendido en la Federación. Desde la Federación le han convencido para que no convocase a Ansu Fati”.

“Los soldados de Luis Enrique”

Los jugadores que convoca Luis Enrique tienen todos algo en común según los miembros de El Sanedrín: "Son sus soldados". La lealtad es algo que valora el técnico y con ciertos jugadores no ha tenido esa conexión.

Miguel Martín Talavera: “No se sostiene que tú creas que tienes que llevar a Abel y cuando te hace falta no lleves a Abel. Eso es lo que descoloca de Luis Enrique”

Antonio Romero: “Creo que en la Eurocopa Fabián no estuvo bien, pero si hablamos de rendimiento no tiene sentido que le dejes de llamar. Ni llegando a las semifinales de la Eurocopa como llegamos”.

Jordi Martí: “Las elecciones de Luis Enrique están legitimadas por el resultado que se consiguió en la Eurocopa”

Santi Giménez: “Él se va a llevar a Adama porque sabe que Adama es un fiel seguidor suyo”

Antón Meana: “Él quiere contar con gente fiel. No está Iago Aspas porque no le rie las gracias a Luis Enrique. Fabián en la Eurocopa puso caritas y no trabajó bien, y aunque la rompa en el Nápoles prefiere traerse a Gavi. Otro ejemplo es el de Rafa Mir”.

Javier Herráez: “Lleva a España y no le queda bien este tono. Levanta la barbilla y parece que habla por encima”.

¿Por qué no hay jugadores del Real Madrid en la Selección?

La ausencia de jugadores del Real Madrid en la lista de la Selección fue otro de los temas a tratar. Ya son tres las listas en las que Luis Enrique no convoca jugadores del equipo madrileño pese a la buena situación que se está viviendo ahora en Valdebebas.

Miguel Martín Talavera: “Lo que hay que dejar atrás es el tema de que no hay jugadores del Real Madrid en la selección. Benzema no es español. El mantra de yihadismo madridismo vamos a dejarlo. Nacho no ha dado el nivel en este principio de temporada”.

Antonio Romero: “Desgraciadamente Luis Enrique tenía más información que nosotros en el tema Sergio Ramos y en eso obviamente no se ha equivocado. Creo que tal y como está en la Selección, Nacho tiene hueco”.

Jordi Martí: “Los que nos dieron los turras con que debíamos pensar en Sergio Ramos donde están. ”

Sique Rodríguez: “Hace cuatro años se nos vendió que la apuesta de Florentino era fichar jugadores jóvenes españoles y fracasó. Lo que hay que preguntarse es porque no hay jugadores españoles en el Real Madrid”.

¿Seguirá Koeman en el FC Barcelona?

La continuidad del entrenador holandés en el FC Barcelona sigue siendo una incógnita, pero las últimas informaciones que nos traía Sique Rodríguez nos confirmaban la búsqueda de Laporta de un nuevo puesto para el Staff: el director de alto rendimiento.

Miguel Martín Talavera: “Tiene todo el derecho del mundo a cambiar el entrenador. Lo único que te digo es que el entrenador que pongas no hace falta que sea una figura que se invente Laporta. Tú si quieres atletas choca con el estilo del Barça”.

Antonio Romero: “Laporta dijo hace cuatro semanas que en la siguiente ventana iba a ir a por lo más grande. Laporta salió públicamente que el Barcelona iba a estar en condiciones en la siguiente ventana de fichar como un club grande”.

Jordi Martí: “El límite salarial del Barça son 98 millones. Por más que lo cuente insisten en el mismo pitón. De estos 98 millones LaLiga le permite usar un 4% para contratar a un nuevo entrenador ¿Cuánto dinero es eso? Si tú echas a Koeman y pagas los doce millones no computa, pero te quedan 3,8 millones para fichar a otro entrenador”.

Sique Rodríguez: “Fichar como un club grande no va a poder. A Haaland no va a llegar. El Barça necesita un entrenador moderno. El presidente cree que se debería entrenar mejor”.