Guti asegura que "nunca" entrenaría al Barça: "Creo que tienen un lío bastante grande y como para meterse ahí"

José María Gutierrez 'Guti', exfutbolista del Real Madrid y exentrenador del Almería, ha pasado por los micrófonos de 'El Larguero' con Álvaro Benito donde ha confirmado que sus palabras sobre que no le importaría entrenar al Barça eran broma: "Ya lo sabéis. Cada vez que me hacen esa pregunta ya no sabía como contestar. Así que he dicho que por lo menos que piensen en otra cosa. Obviamente, no. Como madridista, y siempre lo digo, disfruto viendo al Barcelona perder. No me iría nunca. Aparte que creo que tienen un lío bastante grande y como para meterse ahí".

Sobre la situación del Barcelona y de Koeman en el banquillo culé, Guti ha destacado que "la tensión que viven entre presidente y directivos con el entrenador es obvia". El técnico ha señalado que eso "perjudica al vestuario" y ha añadido que "es verdad que toda la culpa no la tiene Koeman, porque al final los que juegan son los jugadores". "Pero él es el capitán del barco y al final, cuando el barco no va por el camino donde la presidencia quiere, es más fácil y el primero en irse siempre es el entrenador", ha continuado.

"Están viviendo un momento complicado. Al presidente del Barcelona no le pondría nombre porque cualquiera que estuviera lo tendría complicado. La marcha de Messi ha sido un palo muy gordo para ellos y luego que aparte no tienen liquidez para poder cambiar esa baja con otros jugadores que puedan ser importantes para el Barcelona. Es un momento difícil, complicado, que sobre todo necesita mucha paciencia", ha dicho en 'El Larguero'.

En cuanto a volver a ocupar un banquillo, José María Gutierrez ha destacado que "está complicado" ya que el COVID y la gran cantidad de entrenadores hacen que sea difícil "asomar un poquito la cabeza". Aunque ha asegurado que ha tenido ofertas durante este verano, Guti ha señalado que está "deseando que me llamen y poder tener esa oportunidad para que la gente vea al entrenador". "Busco entrenar y busco un buen proyecto y que la gente que esté presidiendo ese proyecto tenga la misma ilusión que yo en hacer las cosas bien y en buscar buenas cosas para bueno que el equipo vaya bien".

Respecto al Real Madrid, Guti ha subrayado que "es un equipo que te tiene que mejorar ciertas cosas y sobre todo cuando se enfrenta a rivales complicados como fue el sábado contra el Villarreal, le cuesta mucho no solo hacer goles, sino generar ocasiones". "Al Real Madrid le va a marcar un poco la temporada cuando se enfrente con equipos de su nivel. Creo que ahí vamos a ver si de verdad este Madrid ilusiona como ha ilusionado en el comienzo de temporada y acaba ganando títulos", ha continuado.

"El Madrid siempre va a competir porque tiene ese ADN que le hace que cuando va a Europa se crezca. Pero sí que es verdad que ahora si buscamos favoritos para ganar la Copa de Europa, no solo el Madrid, sino cualquier equipo español, seguramente no están entre los dos o tres primeros para para ganar la Champions. Pero es que esa es la realidad y hay que afrontarlo así, sabiendo al final el ADN del Real Madrid te hace conseguir cosas que en otro club sería imposible", ha concretado. Por último, ante la polémica de cuando entrenó sobre si el técnico prefería que ya no le llamasen Guti, ha bromeado que "no me vo a pelear más": "José, Gutiérrez, míster, Guti, como tú quieras".