Las claves del Atlético-Barça: el momento psicológico, las cuentas pendientes y la obligación a protegerse

Atlético de Madrid y Barcelona se miden este sábado en un duelo con muchas cuentas pendientes. El reencuentro de Luis Suárez y Antoine Griezmann con sus excompañeros, el momento vital en el que se encuentra Ronald Koeman y el club azulgrana y la necesidad del Atlético de Madrid de no romper sus costuras ante un dolorido Barça. Axel Torres, analista de la Cadena SER, explica en 'El Larguero' con Álvaro Benito las claves que van a marcar este importante duelo de la Liga.

1. El comportamiento del Barcelona a la hora de ir a apretar dependiendo de hasta ahora qué rival tenía delante: "Hemos visto un Barcelona que ha sido valiente en partidos concretos, lo vimos contra el Levante y le salió muy bien. En cambio, contra rivales que el cuerpo técnico consideraba más fuertes, ha tenido una actitud mucho más pasiva, de esperar más atrás, de no atreverse demasiado de saltar a las marcas, protegerse mucho... y pensando un poco en cómo debe ver el Barcelona al Atlético de Madrid me decantaría porque no le va a apretar arriba. Primero por la magnitud del rival, es un equipo muy fuerte, es el campeón, y segundo porque el Atlético no se juega tantos balones desde el portero por abajo como lo podía hacer el Levante. Si vas a apretar al Atlético de Madrid es fácil que ellos jueguen en largo y te eliminen esas líneas que han ido a presionar. Tendremos un Barcelona más prudente. Tendrá más posesión porque su circulación de balón tiene más pases pero no lo veo yendo con cuatro cuando saque de puerta Oblak".

2. El momento psicológico de los dos equipos puede condicionar un inicio muy intenso del Atlético de Madrid: "El cómo se encuentran los dos, especialmente el Barcelona, marca que ante cualquier hecho en contra en el partido le cuesta mucho recuperarse mentalmente. Cuando estás en dinámica negativa y te pasan cosas malas, cuesta mucho más rehacerte. Si estás en una dinámica normal o positiva te puedes levantar mejor. El Atlético es consciente de ello, sabe que si le marca pronto al Barça le va a costar mucho levantar el partido y por eso su arranque va a ser muy intenso. Intentarán reproducir lo que le hizo el Benfica al Barcelona porque saben que si marcas pronto a un equipo en crisis le va a costar más reaccionar".

3. Tras varios partidos concediendo atrás más de lo acostumbrado, el Atlético tiene pretextos para no exponerse tanto: "Tengo la teoría de que el Atlético de Madrid está encajando más goles este año porque se está exponiendo más. La altura que tienen sus carrileros es muy alta, el centro del campo cada vez hay más jugadores ofensivos, acumula entre medias, puntas y puntas, a tres jugadores claramente de ataque. El equipo sabe que tiene que llevar más la iniciativa en muchos partidos. En comparación con los primeros años de Simeone ha hecho que cueste más dejar la portería a cero. Si estiras la manta por un lado se te queda corta por el otro. Pese a que salga muy fuerte, al enfrentarse al Barcelona, no se va a sentir tan obligado a tener que exponerse durante todo el partido, no va a tener que jugar como en el campo del Alavés o Getafe, o como en casa contra el Villarreal. Jugar contra el Barcelona, aunque esté mal, te da el pretexto de protegerte un poco más".

4. Las cuentas pendientes: "El jugador clave del partido es difícil de pronosticar porque de entrada no sabemos si el Barcelona saldrá con tres centrales o no. Es una duda interesante porque si salen con tres se estarán enfrentando dos sistemas idénticos y con el efecto espejo que aclara muchas cosas. Cuando se enfrentan sistemas diferentes siempre hay más dudas sobre si tiene que saltar el extremo o el lateral sobre el carrilero. Creo que Luis Suárez va a estar bastante sujetado pero hasta ahora no ha tenido una fiabilidad extrema el Barcelona de defender ni con tres centrales. Va a salir muy motivado el uruguayo y puede ser un jugador clave. Si tuviera que apostar entre Suárez y Griezmann, apostaría por Suárez".