Carrusel Confidential: Falcao fue ofrecido a media Liga española

Hoy es fácil decir que se equivocaron muchos directores deportivos, pero en su defensa hay que decir que tampoco se podía prever este rendimiento cuando a lo largo de verano les fue llegando, hasta a nueve equipos según ha podido recopilar Carrusel Confidential, el ofrecimiento de Radamel Falcao.

Las condiciones económicas eran muy claras: el Galatasaray le daba la carta de Libertad y su representante, Mendes, pedía para el jugador una ficha de 2 millones de euros. Una ficha importante, que condiciona una planificación de la plantilla y las dudas por su estado de salud tiraron atrás a muchos equipos.

A todos menos al Rayo Vallecano que apostó por el colombiano y el inicio le ha dado la razón con sus 3 goles… 8 lesiones diferentes en los últimos dos años + la rotura de ligamento en el Mónaco a sus 35 años suponían un riesgo difícil de asumir con el Tigre.

Un Falcao del que algún día habrá que explicar a los oyentes de Carrusel Confidential aquella extraña salida rumbo a Mónaco. Con la sombra de ser una operación puente rumbo al Real Madrid…

Semana importante para la vuelta de los viajes masivos en el fútbol español

Está previsto Dani que esta próxima semana se reúnan los miembros de aficiones unidas con la liga para intentar conseguir que se reactiven los viajes masivos de aficionados por España lo más pronto posible.

Después de aumentar el aforo de los estadios al 100% el siguiente objetivo es que se elimine la recomendación de dar preferencia a los seguidores locales. De hecho ya hemos tenido este fin de semana ejemplos de aficiones que se han desplazado como la del Sporting a Bilbao o la del Valladolid a Ponferrada, pero en viajes no organizados por sus federaciones de Peñas.

Este es un punto importante ya que sigue desactivado el portal en la web de la liga que gestiona las entradas que se venden para las aficiones visitantes.

Existe preocupación por que en este momento, con la nueva normativa de sanidad, no se pueden organizar en grupo pero si se puede comprar una entrada en taquilla y acceder al partido de tu equipo aunque sea visitante.

Eso, según explican a Carrusel Confidential fuentes oficiales, invita al movimiento de seguidores sin control, perdiendo todas las cuotas de seguridad que se habían conseguido hasta marzo de 2020. Con un DNI ligado a una entrada se controla mejor el acceso al estadio, se tienen localizada Al seguidor que se desplaza y se evita que hinchas violentos puedan asistir a los partidos Camuflados en la masa.

Según explicó la ministra Carolina darías las nuevas medidas que han entrado en vigor este fin de semana no se revisarán hasta finales de octubre, pero los peñistas españoles consultados por la Cadena SER van a intentar agilizar ese punto de la nueva orden para que se quite la recomendación de viajar en masa, porque aunque no sea una prohibición explícita si recaería la responsabilidad en las federaciones de Peñas, y ese es un punto que no pueden admitir.