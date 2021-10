¿Qué hacemos con el cannabis?

En España se ha presentado esta semana una iniciativa para que se regule el uso terapéutico y recreativo del cannabis y las plantaciones. Mientras, en Italia ya se está articulando un proyecto de ley que permitiría a los italianos cultivar hasta cuatro plantas de cannabis en casa.

La situación actual en nuestro país es la siguiente: Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la marihuana es con mucha diferencia la droga ilegal más extendida en España. Aunque los datos oficiales apuntan a que el 10% de españoles lo ha probado en el último año, los datos pueden no reflejar la realidad. No obstante, su consumo individual y privado no está penado, al igual que el cultivo si se dirige al autoconsumo.

Pero el debate es ambiguo. Patricia Amiguet, portavoz de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas en España, nos cuenta que no hay una ley específica que regule el consumo de cannabis.

Por ejemplo, no se hace ninguna referencia explícita a qué se considera autoconsumo. También depende de la interpretación del juez el tema del cultivo. Por ello, Amiguet asegura que es necesaria una regulación de esta ley para paliar el desconocimiento y la inseguridad legislativa que se encuentra instaurada en los usuarios.