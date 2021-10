"Siento que vuelvo a casa": el cariñoso regreso de Pepa Bueno a la SER

"Siento que vuelvo a casa". Esas han sido las primeras palabras de Pepa Bueno en su regreso a los estudios de la SER, esta vez como entrevistada en el programa de Hora 25 con Aimar Bretos. "Ahora tengo el corazón partido porque tengo también una casa que me gusta mucho", ha declarado Bueno en referencia a su nuevo cargo como directora del diario El País.

La periodista ha confesado sentirse emocionada tras el regreso a la que, durante tantos años, fue su casa. "Veo a los técnicos: a Nacho, Ingelmo... a los redactores: a Marisol, a Isabel... echo de menos a Dani..." ha dicho Bueno en referencia a todos sus compañeros.

❤ @PepaBueno: "Me emociona escuchar \'Hora 25\' con Aimar Bretos porque creo que el buen trabajo, el criterio, la profesionalidad es el camino. Me parece una decisión tan sabia la de esta empresa" pic.twitter.com/e9fWBmeeoU — Hora 25 (@hora25) October 4, 2021

Y es que el equipo que ella formó al frente del programa de la SER es lo que más echa de menos, tal y como ha reconocido. "Hay un momento en que te das cuenta de que esto no es un grupo de personas que comparte un horario laboral. Se trata de un equipo de gente. Te miras y te entiendes. Participas de las mismas emociones, eres una unidad. Aunque a mi me gustan las unidades discutidoras, distintas. Pero, eso sí, que siempre remen en una misma dirección", ha dicho en referencia a sus anteriores compañeros de programa.

"Me entra un ataque de cuernos pensando que estás haciendo tu propio equipo en El País", le ha espetado Aimar Bretos a Bueno. Sin embargo, a lo largo de la entrevista ha quedado reflejada la gran relación que une a ambos periodistas.

La directora del periódico ha reconocido sentirse orgullosa del nombramiento de Bretos como director de Hora 25. "Cuando he escuchado el indicativo del programa con tu nombre, me he emocionado. Me emociona mucho porque creo que el buen trabajo, el criterio, el trabajo, la profesionalidad: son el camino. Me parece una sabia decisión de esta empresa. Me siento parte de esta criatura", ha asegurado emocionada.