"Haya paz, haya paz": la mediación de Pablo Iglesias en el Ágora de Hora 25

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha tenido que mediar en el Ágora de Hora 25 tras la discusión entre Carmen Calvo y José Manuel García-Margallo sobre los indultos. "Haya paz, haya paz", les ha espetado.

La discusión entre los miembros del PP y PSOE se ha producido a colación de la orden de detención del político huido, Carles Puigdemont. "¿Queréis tenerle aquí?", ha espetado Margallo en referencia a la exvicepresidenta. El que fuera ministro ha asegurado que era un gran alivio para el Ejecutivo el no tener al político catalán en España.

Mientras Calvo ha tratado de contestar y Margallo ha continuado preguntando, Iglesias ha tenido que mediar para tomar la palabra, que Aimar Bretos le había concedido instantes antes.

"Con respecto a Puigdemont la gracia es saber si su presencia pone en dificultades al Gobierno de coalición porque tense a sus socios. Como estamos de acuerdo, vayamos a lo importante", ha asegurado Iglesias, hasta que Margallo le ha interrumpido.

"Margallo, que has venido muy animado del hospital y no me dejas hablar", ha bromeado el exvicepresidente en referencia al ingreso del que fuera ministro para operarse la vista.