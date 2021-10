La jornada de liga anterior al parón de la Nations League, deja las derrotas del Real Madrid ante el Espanyol y del FC Barcelona en su visita al estadio Wanda Metropolitano. Ni los blancos ni los azulgranas terminan de encontrar su mejor versión ni en Europa ni en la competición doméstica. Antón Meana, Antonio Romero, Miguel Martín Talavera, Jordi Martí y Adrià Albets analizan el estado de ambos clubes y el próximo compromiso de la selección española frente a Italia en la Nations League. Escucha completa 'La Barra Libre' de SER Deportivos:

El Real Madrid y su inicio de Liga

Antón Meana: "El Madrid ayer estuvo mal durante todo el partido. Es un equipo completamente desnortado (...) El paradigma de todo es Militao. En una jugada parece Ramos y en otra un central de primera Federación"

Jordi Martí: "Meana siempre que hablaba de Ancelotti se refería a Carletto. A partir de la doble derrota ya no es Carletto. Ahora es Ancelotti"

Antón Meana: "Para mí la culpa no es de Ancelotti. La plantilla está acomodada y no trabaja bien sea el entrenador que sea"

Talavera: "¿Quién ha dejado que el centro del campo envejezca? ¿Quién trajo a Bale? ¿Quién trajo a Hazard que es suplente? Florentino Pérez".

Romero: "Tienen responsabilidad los futbolistas. Es una cuestión de actitud, pero Ancelotti también tiene responsabilidad. Se ha equivocado gravemente contra el Sheriff y ayer montó un despelote táctico. ¿Falta de actitud? Desde luego. ¿Falta de calidad atrás? Desde luego. Pero también ha habido problemas de planteamiento"

Antonio Romero: "Con una pierna, Nacho por delante de Eric García en la Selección. Con una pierna"

El partido del Atleti (y de Joao Félix)

Antón Meana: "Simeone levanta el pulgar y ya autoriza al Metropolitano a hablar bien de Joao Félix (...) Talavera por la mañana es de Griezmann, por la tarde de Joao, por la noche del renacido... Juega con muchas barajas y así se gana siempre"

Talavera: "Se utiliza a Joao Félix para atacar al Cholo (...) No se habla de que el Atlético ha dejado en el suelo al Barça, pero aquí se habla de Joao, de las barajas..."

Romero: "Creo que ya ha pasado tiempo razonable desde que el Atlético hiciese la mayor inversión de su historia en un futbolista y que ahora, al parecer, le empieza a servir al entrenador"

Talavera: "Creo que hoy no es el día de hablar de la adaptación de Joao Félix y de Thomas Lemar"

Romero: "El otro día no fue un Atlético de Madrid solvente, fue un equipo que jugó muy bien al fútbol, fue valiente y protagonista (...) El Atlético no fue solvente, fue divertido, atrevido y ofensivo. La pregunta es por qué le cuesta al Atlético de Madrid mantener esta idea en otro tipo de partidos"

Koeman, Ancelotti y el descanso a los jugadores

Adrià Albets: "Koeman ha dado cinco días libres a los no internacionales"

Pacojó: "Si el presidente Joan Laporta quiere que se entrene más, no sé la gracia que le va a hacer esta medida de Koeman"

Talavera: "No digo que no sea mejor que no entrenen. Yo te digo que si se quedan cinco jugadores... En vez de dejarles descansar, dejarles hasta el miércoles no me parece mal. Que estén dos días más haciendo rondos no va a cambiar la dinámica"

Antón Meana: "Se ha creado un mantra con lo de entrenar. Y eso lleva un tiempo. No creo que con Guardiola se llegase a las 8:00 de la mañana y estuviesen hasta las 18:00 de la tarde. Que ya tuviese una cultura inglesa. El problema es que se está entrenando mal. Con Luis Enrique o Guardiola se haría igual, lo que pasa es que ganaban"

Antonio Romero: "Con Guardiola se ganaba casi siempre, por eso no se cuestionaban los entrenamientos. Con Luis Enrique igual. Con Setién ya no se ganó, entonces pasó esto"

Antón Meana: "Se nos vendió la historia del director de alto rendimiento. Como si fuese lo mejor la vía alemana. ¿Simeone y 'el profe' Ortega entrenan mal? ¿Lopetegui y Oscar Caro entrena mal? Si Marcelino e Ismael entrenan mal en Bilbao que venga Dios a verlo... El que entrenará mal será Koeman. En España hay entrenadores que entrenan igual de bien que Klopp, Tuchel o Naggelsman (...) La defensa del Barça no mejora ni con Klopp. Es que ya le pasa más o menos al Real Madrid"

Antón Meana: "No hablo de lo que no sé. Pero en el Madrid se trajo a Rafa Benítez y en octubre se lo cargaron. Trajeron a Lopetegui que entrenaba muy bien y se lo cargó el vestuario. Estos jugadores tienen unos vicios adquiridos"

Antonio Romero: "Benítez llegó al Madrid y le decía a Modric que no la diese de exterior. Camacho fue entrenador del Madrid puso a dieta de lechuga a Ronaldo. Ronaldo estuvo mal delgado que en su vida, pero no la metía en una piscina olímpica. Entrenar al Madrid y al Barça es otra cosa".