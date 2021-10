"Me voy a meter en un lío...": Kiko desvela que el banquillo del Atlético echó a un entrenador por votación

El exjugador del Atlético de Madrid y actual colaborador de 'El Larguero' y 'Carrusel Deportivo', Kiko Narváez, ha desvelado en el Sanedrín con Manu Carreño cómo fue destituido un entrenador durante su etapa como rojiblanco. "Nosotros hicimos una votación en Boadilla del Monte de si queríamos que destituyesen al entrenador. Luego por la noche en un programa de radio lo contaron, se había filtrado", ha explicado.

"No me acuerdo el nombre. Me voy a meter un lío...", ha bromeado Kiko. A su vez, Gustavo López también ha destacado que en su situación fue al revés, les preguntaron para contratar a un nuevo técnico en el Celta de Vigo y si les gustaba la propuesta. "El Celta quería traer a Bielsa y nos preguntaron a los chicos que ibamos a la selección donde él entrenaba".

Durante 'El Larguero', le han preguntado a Kiko Narváez que si se trataba de estos entrenadores: Cacho Heredia, Emilio Cruz, Jorge D'Alessandro, Alfio Basile o Iselín Santos Ovejero. "Están bien tiradas... claro, los que cogieron puerta rápido", ha contestado. En cuanto a la votación, donde salió ganando que se echase al entrenador, "no hubo mucha diferencia, sería un 58% contra el 42%".