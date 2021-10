Hablar por teléfono o usar Whatsapp: 8 de cada 10 jóvenes siente ansiedad antes de hacer una llamada

La caída de algunas de las principales redes sociales (Whatsapp, Instagram y Facebook) durante gran parte de la tarde del día 4 de octubre volvió a dar la oportunidad, como si de un jugador suplente se tratase, a una forma de comunicación cada vez más desaparecida: llamar por teléfono. O al menos, eso parece en teoría. El estudio reciente ‘Why millennials hate talking on the phone: Generation mute, millenials phone call statistics’ revela que ocho de cada diez jóvenes sienten ansiedad antes de realizar una llamada telefónica. Otros factores como la pereza o miedo a resultar invasivo influyen. Como casi un experimento intergeneracional, se han asomado a La Ventana tres compañeros del programa: Mario Panadero (24 años), Cristina Gómez del Casar (27 años) y Pedro Pérez Perea (26 años), para explicar su visión acerca del uso de las llamadas telefónicas y Whatsapp.

De la fluidez a la completa información

Panadero ha expresado que se ve identificado con el estudio, pero no por miedo ni ansiedad: “Prefiero hablar por Whatsapp con el 99% de las personas porque ese porcentaje pertenece a nativos digitales. Es más fácil con ellos tener una conversación fluida y similar a la que se puede tener por teléfono”. No obstante, ha matizado que siempre existe la posibilidad de malinterpretar los mensajes. En la misma línea ha estado Gómez del Casar: “Whatsapp nos permite dejar en stand bye que queremos responder más tarde y quizás por eso la llamada resulta tan invasiva. Quieren que respondamos ya”.

Otro camino ha seguido Pérez Perea, que sí discrepa en la fluidez de las conversaciones mediante mensajería instantánea: “No me molesta en absoluto hablar por teléfono, y lo prefiero. Sí creo que por Whatsapp las conversaciones no son tan fluidas y por teléfono la información se da mejor”.

La profesión no permite ansiedad

Muchos factores influyen en la necesidad (o no) de hablar por teléfono, como el ámbito profesional, tal como ha explicado Gómez del Casar: “Hay otras profesiones que no son así, pero a nosotros (los periodistas) nos contacta mucha gente a lo largo del día, y llega un momento en el que no llegamos a todo”.

El medio camino entre los mensajes y la llamada de teléfono es el mensaje de audio, muy común en los chats. Pérez Perea apunta una limitación del mismo: “A veces estáis en un momento que no podéis escucharlo porque hay que darle atención necesaria, y en mi caso pienso en contestar después. El problema es que el audio se hunde con el resto de las conversaciones… Si es importante, que me llamen”.

¿Existe una generación muda? La preferencia por la mensajería instantánea parece clara, aunque parece que aún se salvan algunas personas, como la familia: “Yo con mis padres prefiero hablar por teléfono porque sé que voy a tener una conversación más fluida y completa que por Whatsapp”, ha comentado Panadero. No obstante, Pérez Perea lo amplía a las amistades a distancia: “No puedo estar con Whatsapp porque no considero que se vaya a dar toda la información. Yo Todas las mañanas hago media hora de llamada con uno de mis mejores amigos y nos contamos el día. Me llena mucho más”.