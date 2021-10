"A mí me silban más y soy el hijo del presidente": la anécdota de Iturralde con un exjugador del Real Madrid

Escucha la sección en SER Deportivos:

¿Qué te parece el nuevo disco de Fito?

Fito lo bueno que tiene es que compras un disco y los has escuchado todos.

¿Tienes un grupo de la infancia con los que te juntas para comer o para cenar? Si no lo tienes, te invitamos al nuestro Iturralde.

Yo lo tengo, pero estoy cogiendo todos los defectos del periodismo deportivo. Si es de invitado, voy a todos los sitios. Los amigos que haces en el fútbol, en tus inicios, te duran toda la vida.

En su última rueda de prensa, Onésimo, que es el entrenador del Celta B, dijo que hoy en día se saca tarjeta por cualquier tipo de falta, que no hace falta que sea una entrada dura. No sé qué opinas tú.

La verdad es que cada vez se amonesta más por acciones menos punibles. Ahora se tiene la piel más sensible a la hora de amonestar.

¿Por qué en el fútbol no se puede oír al árbitro en el VAR? Es el rugby si que se puede escuchar al árbitro...

¿Y por qué no se escucha al entrenador en el vestuario? ¿O las órdenes que da desde el banquillo? Además, no se puede comparar el fútbol que en el rugby. En el rugby no hay teatro, nadie se tira, se trata de ayudar al árbitro en todo lo que pueden... Igual lo que hay que cambiar la actitud de los jugadores.

Top-3 de jugadores más pesados que te has encontrado en tu carrera.

Xavi, del FC Barcelona, Mostovoi, del Celta de Vigo y Raúl García, del Athletic.

¿Por qué no te peinas?

Esta pregunta es muy recurrente. Ya la he contestado. no lo he hecho en cincuenta y tantos años, no lo voy a hacer ahora.

¿Te gusta la historia?

Mucho. En casa veo más documentales que series y películas. Mi momento histórico preferido es sobre todo la construcción de los imperios, como el romano. Es increíble.

¿Por qué siempre le pegas tanto al Barça? ¿Es por las copas ganadas al Athletic?

Yo no le pego a nadie palos. Uso un poco de sarcasmo y de ironía. Nos tiramos 11 o 12 horas en antena en Carrusel Deportivo, un poco de broma y de alegría es lo que queremos los fines de semana. Venimos de toda la semana en el curro, mosqueados... cuando pones la radio, un poco de broma siempre viene bien.

La pregunta de la redacción llega hoy desde Carrusel. (Jorge Escorial) Hola, qué tal soy Goyo Manzano. Recuerdo la discusión que tuve con Eduardo Iturralde antes de un Valladolid-Mallorca. Me parece que no tenía razón, pero fue como el maestro ciruela, que no sabe leer, pero tiene escuela. Pero bueno, me gustaría saber, sin contar a Gregorio Manzano, me gustaría saber si se encontró con algún jugador o con alguien que ayudase al fútbol. En definitiva que te diga... si se aplica eso de antes honrado y raído que ladrón y bien vestido. Te mando un abrazo.

Pues mira, tengo una anécdota muy buena con Fernando Sanz. Ya sabéis que yo en el Bernabéu tenía dividido al público, que unos iban con mi padre y otros con mi madre. Entonces, hubo una jugada en la que empezaron a silbarme y a insultarme y se me acercó Fernando Sanz y me dijo: "Tú tranquilo, que yo soy el hijo del presidente y me silban más que a ti". Habría ido con él a donde fuese.