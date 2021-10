J.J. Benítez: "A un extraterrestre le preguntaría si el número Pi tiene final"

J.J. Benítez ha elegido 'Juan de Barbate' como seudónimo para empezar una conversación que tiene como punto de partida la mar: "Mi padre me tomó la mano y me llevó un verano a la playa de la Hierbabuena, que está muy cerca del faro de Trafalgar. El agua me llegó a los pies, me mojó los zapatos y me enamoré", ha explicado el escritor.

Y es precisamente en Barbate donde se ubica otro de los mejores recuerdos de su niñez, que ya parecía presagiar su futuro: "Me sentaba con mis amigos en el cantillo de la puerta a contar estrellas y teníamos discusiones filosóficas sobre la vida extraterrestre".

De aquello han pasado más de 60 años y ahora J.J. Benítez está considerado como un escritor de "bestsellers", con más de 9 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Es autor de más de 60 publicaciones, entre las que se encuentra la exitosa saga 'Caballo de Troya', y ahora acaba de salir a la venta 'Mis primos', un libro en que ahonda de nuevo en el fenómeno OVNI.

La llegada al faro, que es la última parada de la conversación, la hace de la mano de Blanca, su mujer. Ella falleció hace unos meses y nos ha contado una emotiva anécdota reciente: "Hablo con ellas todos los días, a casi todas las horas. El otro día estaba en casa leyendo y, de repente, oigo un ruido. Me levanto y veo que se había caído un cuadro en el que pone: 'Tan lejos y tan cerca, aquí también te amo'".