Pedro Sánchez: "Ver a Gasol vestir la camiseta de España cuando el país ha sufrido tanto me llena de orgullo"

Pedro Sánchez estuvo en los micrófonos de 'El Larguero' junto a Manu Carreño para analizar la despedida de Pau Gasol de las pistas de baloncesto.

El análisis de la despedida de Pau Gasol

Sí, yo creo que estamos hablando de uno de los grandes del deporte español y del deporte internacional. Las generaciones que están escuchando 'El Larguero' han tenido la fortuna de poder ver a Pau convertirse en una gran estrella, también a su hermano. Lo que podemos hacer entre todos es darle un gran abrazo. También hay que darle las gracias por haber llevado a España donde la ha llevado. Ha hecho que el baloncesto sea un deporte aún más grande.

¿Con qué Pau se queda: con el de dentro o con el de fuera de la pista?

El otro día estuve con él en una comida y estuvimos hablando del gran trabajo que está haciendo en su fundación: la lucha contra la pobreza infantil, la lucha contra la obesidad, etc. Eso hace más grande aún la figura del deportista y de la persona. Yo no sabría responder a este pregunta, creo que ha sido un grande tanto dentro como fuera de la cancha.

Si solo pudiera elegir una imagen de Pau, ¿con cuál se quedaría?

Pues fíjate, yo me quedaría con una foto irrepetible. Ha habido muy pocos hermanos que hayan logrado la proeza de, ya no solo llevar a España al medallero olímpico, también los dos han compartido anillo en la NBA. Hay una imagen que me gusta mucho: ver a los dos saltar en el inicio de un partido, vistiendo dos camisetas de esta categoría. Es una imagen muy singular. Es una progresión del baloncesto español y de los jugadores de esta generación. Al final lo que demuestra esa foto es de donde partía España también en el deporte de competición. Gracias al esfuerzo y competición de entrenadores o jugadores hemos sido testigos de la progresión de nuestro país. Ver a Pau vestir la camiseta de España de la manera que la ha vestido, con tanto orgullo, en un momento en el que el país ha sufrido tanto, a mí me llena de orgullo y de emoción.

¿Sería un buen futuro Ministro de Cultura y Deporte?

Yo creo que puede ser todo lo que se proponga y mucho más que eso. Ha llevado la bandera española a lo más alto y, al final, él ha tenido la pérdida de un jugador que sentía como un hermano: Kobe Bryant. Ver como la propia familia de Kobe reconocía la amistad de Pau con esa familia es una lección de vida que al final te lleva una conclusión: el deporte tiene unos valores que, por encima de todo, acaba construyendo unos valores que tiene que ver con la unión y la cohesión. Eso solo lo puede dar el deporte. Pau puede llegar a todo lo que se proponga.