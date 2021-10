Ley de vivienda: guía para principiantes

Tras muchos meses de confrontaciones dentro del gobierno por la regulación de la vivienda, este martes Unidas Podemos y PSOE han alcanzado un acuerdo que desbloquea, además, el camino hacia los presupuestos

Se trata de una nueva ley de vivienda –de la que aún quedan muchos detalles por conocer- que permite obligar a los grandes propietarios, siempre que sean personas jurídicas, a rebajar el precio del alquiler en las zonas de mercado tensionado y que retira los privilegios fiscales de estos propietarios. Además, plantea un recargo del 150% en el IBI por vivienda vacía si el propietario dispone de cuatro o más viviendas y se establece como gran tenedor aquel que tiene más de diez viviendas, siempre que sea una persona jurídica. En el caso de pequeños propietarios, el arrendamiento se incentiva con desgravaciones de hasta el 90% en el IRPF si estos optan por rebajar el precio y se abre la puerta a que los ayuntamientos puedan congelar los precios, además de establecer un gravamen a las viviendas vacías. Junto a estas medidas, el refuerzo del parque público de vivienda en alquiler se hará apostando por reservar un 30% de todas las promociones para vivienda protegida. Además, el acuerdo establece un mecanismo de control de precios para aquellas zonas más tensionadas -declaración que habrán de pedir las propias comunidades autónomas-.

Por otro lado, tal y como ha anunciado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el gobierno también pondrá en marcha un bono de 250 euros mensuales durante dos años para aquellos jóvenes que tengan entre 18 y 35 años e ingresos inferiores a los 23.275 euros anuales, que serán gestionados por las comunidades autónomas, aunque aún no se ha detallado si esta ayuda será por persona, o por piso, en caso de los pisos compartidos.

Desde la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) valoran positivamente este bono de ayuda al alquiler para los jóvenes pero consideran que el acuerdo en su conjunto genera "inseguridad jurídica" que no solucionará los problemas que existen actualmente en este ámbito. "En lo tocante al IBI, nos parece que es una medida altamente ineficaz, porque se tiene que dar traslado a los ayuntamientos y, por otro lado, los agentes inmobiliarios sabemos que ningún propietario arrendador deja de alquilar por el coste del IBI. Desafortunadamente el problema no está ahí, no han sabido verlo. El problema lo vemos día a día, y está en la inseguridad jurídica, principalmente. Ese es el problema por el que muchas viviendas permanecen vacías" explica en Hora 25 de los Negocios José María Alfaro, su Coordinador General. "Nosotros tenemos muy claro que solamente el dotar de mayores recursos a la justicia y el promulgar una ley de arrendamientos más flexible y no tan rígida es lo que va a ayudar a que la oferta crezca" apunta Alfaro.