Bibiana Aído: "Conseguí muchas de las cosas que me propuse porque no sabía que eran imposibles"

Bibiana Aído fue la primera ministra de Igualdad en España. Lo fue entre 2008 y 2010, los últimos años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En un momento crucial para lograr una mayor representatividad entre hombres y mujeres, Aído ocupa ahora el cargo de representante de ONU Mujeres en Colombia, un país en el que, como ella misma dice, solo un 20% de congresistas son mujeres.

Los avances en Igualdad

Yo creo que estamos en un momento de esperanza e inspiración. Está habiendo un profundo cambio. El feminismo se está abriendo paso. En Chile por ejemplo se ha generado una comisión paritaria para redactar la próxima constitución. Algo está cambiando, estamos en un cambio de época. La gente está cansada de desigualdad.

Realmente preocupan los estereotipos, es mucho más difícil cambiar mentalidades y la desigualdad nos lleva años de ventaja. Es también como un péndulo. El conflicto es entre quienes tienen el poder y quienes están accediendo a él. El machismo sabe que está perdiendo el poder y por eso está dando coletazos. Somos cada vez más personas del lado de la justicia y la igualdad. El feminismo está ganando.

No podemos ser feministas sólo desde nuestros estándares de feministas blancas con alto nivel educativo en posiciones de poder que no podemos romper el techo de cristal, sino que tenemos que pensar en las mujeres que siguen en esos pisos pegajosos, que se enfrentan a escaleras rotas, las mujeres pobres, las mujeres indígenas, las afro, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans. Esto va de que salgamos todas. Solas podremos llegar antes pero sólo juntas llegaremos lejos. Esta es la era de las mujeres y toca empujar juntas y toca hacerlo por todas.

Seguro que me habrían machacado menos si hubiese sido hombre

La política no puede ser un escenario tan hostil y tan discriminatorio para las mujeres que deciden participar en ella

La política española y su coste personal

No echo de menos la política española. Veo el pasado con respeto, pero sin nostalgia. Lo hice lo mejor que supe y pude, me siento orgullosa de haber servido a mi país, pero la política creo que debe ser temporal. En absoluto me arrepiento de aquel periodo.

Fue una época difícil, la sociedad española no tenía un nivel de conciencia como el que tiene ahora, fue una época de avances, de transformaciones, de apertura de caminos. Se aprobó el primer plan contra la trata de personas. Creo que se avanzó también bastante en generar una conciencia social.

No se trata de algo personal. Me alegra ver que la política española cada vez se parece más a la sociedad, a la gente. Aunque la experiencia es muy importante hay que dar oportunidades a la juventud. Conseguí muchas de las cosas que me propuse porque no sabía que eran imposibles.