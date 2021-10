¿Cuánto tiempo hay que llevar sin pisar Idealista?

El PP ha confirmado hoy que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de vivienda, que todavía no está siquiera aprobada y que, por tanto, el PP no ha podido leer. Anuncia además el Partido Popular que no aplicará en los territorios que gobierna el control de los precios de alquiler que permitirá esa ley.

El PP también tiene votantes, y no pocos, que pagan alquiler. Que las pasan canutas para pagar el alquiler. Y la ley marca que sólo se van a imponer precios tasados a aquellos propietarios que tengan más de 10 viviendas. Y solo a las casas que estén en zonas con los precios disparados.

Pero Génova va a hacer de esto una cuestión de choque político: ellos atacan la propiedad privada, nosotros la garantizamos. Comunismo frente a libertad.

Y la estrategia que va a seguir el PP la ha explicitado el portavoz nacional, José Luís Martínez Almeida. Ha escrito el partido Más Madrid en redes sociales: "Esto es lo que va a hacer el alcalde para regular los precios de los alquileres: NADA". Y él, Almeida, ha contestado: "Exacto".

Así que el PP confirma que va a hacer nada ante los efectos más perversos del sálvese quien pueda en el que se ha convertido el mercado desregulado del alquiler. ¿Y cómo lo va a explicar ante los suyos? Hoy hemos escuchado el argumento de Pablo Casado en Telecinco.

"Si tienes un trabajo y una nómina, puedes acceder a un alquiler". Los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística confirman que uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 35 años cobra menos de 1.000 netos mensuales. Trabajando. Menos de mil netos mensuales. Uno de cada tres jóvenes de hasta 35 años. Pero dice Pablo Casado que si tienes un trabajo y una nómina, puedes acceder a un alquiler.

¿Cuánto tiempo tiene que llevar uno sin sentir lo que siente un joven trabajador de clase media de Madrid, Barcelona, Palma... para decir que si tienes una nómina puedes acceder a un alquiler? ¿Cuánto tiempo tiene que llevar uno sin necesitar meterse en Idealista, sin necesidad de entregarle a un casero tu contrato, tu nómina, una o dos mensualidades de fianza, el mes de la agencia, y ojo si no también un aval...? ¿Cuánto tiempo tiene que llevar uno sin preocuparse por que se le acabe el contrato del piso en el que vive y el casero decida subirle de golpe 200, 300, 400 euros y si no a la calle? ¿Cuánto tiempo tiene que llevar uno sin sentir todo esto, para decir que cualquiera que tenga un trabajo o una nómina puede acceder al alquiler?