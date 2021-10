"Imposible vivir solo": los problemas para acceder al alquiler con trabajo y nómina que contradicen a Casado

Pablo Casado ya ha anunciado que el PP llevará al Constitucional la ley de Vivienda anunciada por el Gobierno de coalición, una ley que incluye un bono para los jóvenes de ayudas al alquiler de 250 euros mensuales. Considera Casado que lo que propone Sánchez es un "intervencionismo suicida" que acabará con la subida del precio de los alquileres. Además, dejó estas polémicas palabras sobre el acceso a un piso en alquiler: "Si tienes un trabajo y una nómina, puedes acceder a un alquiler". Nada más lejos de la realidad. Las redes fueron las primeras en reaccionar.

Alberto Rodríguez vive en Madrid, tiene 33 años y un contrato como investigador en el CSIC donde estudia la producción de plásticos degradables con bacterias. Gana 26.000 euros al año y su pareja 2.500 al mes. "Nos podemos gastar entre los dos 1.200 euros de alquiler como máximo, que luego hay más gastos como los suministros. Aún así, supone entre el 40 y el 50% de lo que ganamos", detalla.

Las dificultades para acceder a la vivienda no terminan ahí: "No solamente te piden las nóminas en los estudios de solvencia. Nos han pedido la Declaración de la Renta, la vida laboral, si hay un contrato temporal como es mi caso te piden un avalista. Mis padres y los de mi pareja son pensionistas, y no valen como avalistas". Alberto cuenta que la pugna por conseguir la vivienda es fiera: "Hay gente que va con el dinero por delante, en metálico, ya para entrar. Es un agobio".

"Mi idea era vivir solo, pero es imposible"

"No somos una excepción, mis amigos están igual", relata Edu, de 29 años, desde Cataluña. Gana 376 euros al mes como profesor asociado en la Universidad de Barcelona. Por eso ha tenido que hacerse autónomo para dar clase por su cuenta y poder llegar a final de mes.

Acceder a un alquiler es complicado. "Mi idea era vivir solo, pero es imposible. Trabajo en Barcelona y no he podido encontrar nada ahí para vivir solo. Me pedían un mínimo de 800 euros al mes y no puedo. He tenido que venirme a Manresa donde pago 300 por un pequeño estudio, pero es un inconveniente".

En cuanto a los estudios de solvencia y la alta demanda para alquilar la situación en Barcelona es similar a la de Madrid.

Edu cree que Pablo Casado está desconectado de la realidad de la gente y Alberto le recomienda al líder del PP que se de una vuelta "por ahí" para conocer cuál es la situación que se vive.