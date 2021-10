Marc Amorós: "El 25% de niñas pone en duda lo aprendido en clase debido a la desinformación en redes sociales"

Si la información no cesa, las noticias falsas tampoco. Como cada semana, el experto en fake news y fact checking Marc Amorós se ha asomado a La Ventana para comentar la actualidad relacionada con los bulos y la desinformación. Además, ha traído unos datos sobre consumo de información por parte de niñas y adolescentes en todo el mundo que da que pensar.

El volcán sigue activo y las mentiras también

La erupción del volcán de la Palma sigue en primera línea de la agenda mediática, pero tal como ha afirmado Amorós, ya no acapara toda la atención y por tanto, las noticias falsas han disminuido, aunque no del todo: “Cuando una noticia impacta mucho y concentra todo el espacio de la conversación social, la erupción es mucho mayor”. Ha destacado tres líneas alrededor de los bulos sobre La Palma. La primera tiene que ver con imágenes difundidas del volcán de la isla… que no son de ese volcán. Islandia, Hawai o Guatemala son algunos de los países de las que proceden las fotografías que circulan aludiendo a la isla canaria.

El cambio climático está incluido en otra de las variantes de fake news sobre la erupción del volcán Cumbre Vieja: “Hay una información que está circulando con mucha fuerza que dice que un volcán emite más dióxido de carbono que toda la actividad humana en un año. Según lo científicos, esto no es cierto. La actividad humana genera sesenta veces más que un volcán”. Por último, se han atribuido en redes sociales diversas citas sobre La Palma a personajes públicos como Pedro Sánchez, Anabel Alonso o Toni Cantó que, tal como ha afirmado Amorós, no son ciertas.

Las noticias falsas afectan a todas

El próximo 11 de octubre se celebra el día mundial de la niña, y Plan Internacional ha preparado un estudio sobre el impacto de las noticias falsas en niñas y adolescentes. Los resultados, tal como ha adelantado nuestro experto, son impactantes: “Una de cada cuatro niñas, el 25%, pone en duda lo aprendido en clase por culpa de la desinformación que consume en redes sociales”. Se trata de una investigación realizada con 26.000 niñas en todo el mundo de 26 países distintos, entre los que se incluye España. “El 55% de las adolescentes no sabe identificar fake news en internet y a causa de esto 9 de cada 10 niñas se han visto afectadas por la desinformación”, ha añadido.

Estos alarmantes porcentajes no solo afectan a la veracidad de la información que consumes las jóvenes, sino que también lo hace en su salud mental: “El 46% de las niñas dicen que sienten depresión, estrés, tristeza o ansiedad por culpa del consumo de desinformación”, ha comentado Amorós.