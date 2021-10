Marcos Alonso: "Antes de retirarme me gustaría tener la oportunidad de jugar en la liga española"

Marcos Alonso fue una de las sorpresas de Luis Enrique Martínez para las semifinales, y ahora para la final, de la Nations League. Pese a que el técnico asturiano ya había contado con él en anteriores ocasiones, Alonso había desaparecido de los planes. Ahora, con Jordi Alba y José Luis Gayà lesionados y con él destacando en el carril izquierdo del Chelsea, Marcos Alonso ha vuelto a la selección y lo hizo con un gran partido en San Siro ante Italia. Este jueves, antes de la final de la Nations League, Marcos Alonso ha atendido a Manu Carreño y se ha pasado por El Larguero.

Se ha hecho larga tu ausencia.

Si, bueno, al final en esta selección hay buenos jugadores y esto depende del míster, que es el que manda. Yo siempre intento dar lo mejor de mí para mi equipo. Pero bueno, al final el que decide es el míster.

Lo importante es que vienes después de un tiempo y te marcas un partidazo como el de ayer. Eso es lo importante. Te sientes como si hubieses tenido más continuidad.

Ayer era un partido muy bonito. Tener la oportunidad de jugar con Italia después de la Euro, con la racha en la que venían, aquí en San Siro... Nos salió un gran partido y estoy muy contento por todo el equipo.

Ayer en Carrusel estábamos hablando de lo que impone esta afición y este himno. Decíamos que ese himno y con ese ambiente es de los que impone, pero a vosotros no os impuso mucho.

Es algo bonito y bueno, más que imponer, motiva un poco y lo que quieres es ganar aquí.

¿Oye, es verdad que esta Italia es diferente a la Italia de años atrás y que eso le favorece, de alguna manera, a vuestro juego? Que no es una Italia tan metida atrás, más defensiva... ¿Es mejor para vosotros?

Me sorprendió cómo jugaron en la Eurocopa. Ayer intentaron lo mismo. No sé si nos beneficia o no. Creo que en la Eurocopa merecimos un poco más y ayer se reflejó en el marcador y que fuimos superiores.

Fuisteis superiores contra 11 y contra 10, que es verdad que ellos se quedaron con uno menos con la expulsión de Bonucci. Aunque ellos salieron fuertes, poco a poco os sentisteis muy cómodos y, a pesar de que había muchos jugadores jóvenes, esa madurez de jugar siempre a lo que jugáis... ¿Es vuestra seña de identidad?

Sin duda. Desde hace tiempo el estilo de la selección está claro. Ayer, desde el principio, con igualdad numérica, fuimos superiores y generamos ocasiones. Llevamos el control del partido que es, al final, lo que va con este equipo.

Manu, y él tuvo el 0-3, que casi hace diana. Habría sido bonito. La vi dentro, pero la sacó Donnarumma (risas).

Sí, la verdad que prefiero que no me lo recuerdes (risas). Menos mal que luego no hizo falta y me guardo el gol para otra ocasión.

¿La has vuelto a ver? ¿Tú también la has visto dentro como Javi Herráez?

Si, si, la he visto... La vi dentro ayer, pero el portero estuvo bien. Gracias a Dios no hizo falta y ya a pensar en el domingo.

Donnarumma estuvo bien y eso que lo pasó mal... Vaya pitada que le caía al pobre por irse al PSG cada vez que tocaba la pelota.

La verdad que tuvo mala suerte de que justo se jugase en Milán.

Oye, ¿Qué te ha dicho Luis Enrique en tu vuelta? ¿Y sobre todo...cuándo te enteras de que eres titular?

Me entero antes del partido, cuando da la alineación. Yo no lo sabía, pero la verdad que estoy contento. Todos queremos jugar y estoy contento.

¿Te gustaría que esta vuelta fuese la definitiva? Es verdad que Luis Enrique maneja una lista de 40-50 jugadores. Ahora entras tú. Pero te gustaría que por cómo están en el Chelsea, por cómo está el equipo... ¿Esta tiene que ser la definitiva de Marcos Alonso?

Ojalá, ojalá... Lo que está en mi mano es hacerlo bien en mi equipo, intentar dar lo mejor de mí y bueno, si luego tengo el premio de poder venir y estar aquí, encantado. Ojalá así sea.

Dime la verdad. Entre Jordi Alba, José Luis Gayà y Marcos Alonso... ¿A quién dejas fuera?

Es complicado, es complicado (risas). Esos que has dicho y otros cuántos más. Hay mucha competencia. Hay muchos grandes jugadores y bueno, la papeleta se la dejo al míster.

El otro día... no sé si Kiko, Álvaro Benito, Gustavo López... Me decía que si él tuviese un hijo le diría que se hiciese lateral porque hay crisis de laterales. ¿Tú crees que hay crisis de laterales?

De laterales izquierdos yo te diría que desde luego que no, que hay overbooking.

Eso pienso yo, que en España... Marcos Alonso, Jordi Alba, Gayà... Pero en general, ¿crees que hay cierta crisis de laterales?

Yo no lo creo. Al revés. Creo que ahora mismo España está más que cubierta en ese puesto.

Y en la derecha tampoco sobran, aunque bueno, es cierto que está lesionado Carvajal y demás. Y oye, entre jugar con defensa de 4 o con 3 centrales y dos carrileros... ¿tú te sientes más cómodo de carrilero?

No, cuando empecé a jugar con 3 centrales la pregunta era al revés y ahora que llevo más tiempo en esta posición la pregunta es si puedo jugar en línea de 4. Al final es acostumbrarse. Lo complicado es cambiar de un día para otro la mentalidad. Al final, hasta que me fui a Italia siempre he jugado en línea de 4. Al final lo importante es jugar, da igual la posición en el esquema.

Bueno, pues habrá que meternos en el mundial, ¿no? Que ahora quedan el partido de Grecia y de Suecia y que fácil no va a ser. Que esto al final es un premio y todo va muy deprisa, porque hay que ganar a Grecia. No sé si habláis de esto en la concentración.

Si, las cosas van demasiado deprisa. Ahora mismo estamos mentalizados en el partido del domingo para ganar algo con la selección, que esto es importante sea la competición que sea. De momento vamos a preparar el partido del domingo.

Oye, y eso de volver a jugar a España... Sonó el Atlético de Madrid, debutaste con el Real Madrid en Santander si no me falla la memoria, que creo que te entrevisté.

Si, sí.

Después de jugar en Inglaterra, en el Calcio... ¿te lo planteas o ya con 30 años no?

Bueno, la verdad que un poco las dos cosas. Estoy muy bien allí y también, antes de retirarme, me gustaría tener la oportunidad de jugar en LaLiga. No es algo que sienta urgencia, estoy muy bien en un gran equipo y peleando por grandes títulos. Tengo dos años de contrato y ya veremos que pasa en el futuro.

Ayer, por cierto, los dos laterales titulares de la selección eran los del Chelsea de un Tuchel del que todo el mundo habla maravilla en Inglaterra. ¿Tan bueno es? Mira lo que ha hecho en media temporada...

Con nosotros fue capaz de dar un cambio al equipo muy rápido y ahora a intentar seguir mejorando y muy contentos con el míster desde el primer día y a estar con él para estar arriba esta temporada.

¿Es el mejor que has tenido? ¿En qué es diferente Tuchel? Ahora que se habla tanto de la escuela alemana...

Es complicado, he tenido muchos grandes entrenadores. Al final cada uno tiene sus cosas. Está claro que es un gran entrenador tanto en el aspecto futbolístico como en el aspecto personal. Lee muy bien los partidos, los preparamos muy bien. Es una ventaja tener un entrenador así.

¿Y con la prensa se lleva como Luis Enrique o mejor?

(Risas) Yo creo que se lleva bien.

Tuchel se lleva bien, porque Luis Enrique... parece que somos el enemigo. No sé que sensación tienes tú, si en España la cosa es diferente que en Inglaterra.

No sé, la verdad que debe ser complicado ser entrenador, sobre todo de la selección, pero yo creo que cada uno lo lleva a su manera. Lo importante es que se gane como ayer. Así estamos todos más tranquilos.

Oye, ¿y Saúl cómo está? No ha empezado muy bien. Le está costando adaptarse...

Bueno, recién llegado. Está en fase de adaptación, pero es un gran jugador y nos va a venir muy bien.

Enhorabuena por la victoria de ayer y suerte para el partido del domingo.

Muchas gracias.