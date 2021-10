Tezanos, sobre su citación: "Es un hecho insólito. A algunos partidos no les gustan las encuestas"

La jueza de Instrucción número 29 de Madrid, Cristina Díaz Márquez, ha citado para el próximo día 29 al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por la querella presentada contra él por Vox por supuesto delito de malversación de caudales públicos. La citación es el próximo 29 de octubre a las 12:30 de la mañana en calidad de investigado a raíz de la querella.

En la misma, VOX acusa a Tezanos de manipular las encuestas para beneficiar al PSOE en los tres últimos años "teniendo en cuenta además los elevados costes que paga el CIS por las subcontratas". La Fiscalía ya se pronunció en contra de dar curso a la querella al entender que estaba basada en “conjeturas” y “meras sospechas” y porque las irregularidades denunciadas "deben resolverse en la esfera administrativa" y no penal.

Tezanos en la SER

No he malversado y no hay imputación. Se me hace llamar a declarar sin tener en cuenta que la Abogacía del Estado ha presentado un recurso de inadmisión porque no hay materia de denuncia. A algunos partidos políticos no le gustan las encuestas. No es una imputación, es como investigado.

Es absurda la denuncia de Vox. Los datos están ahí publicados, el CIS opera con gran objetividad, los encuestas están llamado por un sistema aleatorio, no se sabe a quién se llama, pero bueno a mí me parece que es un hecho insólito. Soy defensor a ultranza de la Justicia y el cumplimiento de la legalidad. La Justicia tiene que funcionar con objetividad y los partidos políticos tienen que discutir en los parlamentos no en los tribunales, no quiero decir que haya politización, pero Vox ha presentado una querella.

Voy a informar detalladamente de todo el proceder del CIS.

Yo sé que el PP y Vox llevan pidiendo que dimita antes de tomar posesión, pero los puestos en la administración los elige el Gobierno. Me han trasladado su apoyo, jamás he falsificado un dato en mi vida. Las elecciones que se han celebrado en los últimos años las ha ganado el PSOE. Yo entiendo que no le gusten, que lo intenten hacer mejor.

Sería absurdo que yo hubiera cambiado nada. La demostración de la objetividad se demuestra en la página del CIS, las fichas técnicas son las mismas que hace 15 años, lo único que hemos hecho en esta etapa es mejorar el número de encuestados porque hay más. Ha aumentado la representatividad.

Estoy tranquilo porque no hay ningún fundamento. Algunas cosas de la denuncia son invento. Lo importante aquí es que el debate político trascienda sobre las cuestiones importantes y sobre hechos objetivos.