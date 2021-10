Raúl Pérez: "No me da miedo la cancelación, me da rabia"

Miguel Bosé, Iñaki Gabilondo, Ibai, Mariano Rajoy, Donald Trump, en fin, lo que se le ponga por delante. Son algunos de los personajes a los que ha imitado el humorista Raúl Pérez, también al director de este programa, Aimar Bretos, cuya imitación ha provocado todo tipo de carcajadas. Ahora, Aimar Bretos (el de verdad) se encuentra con Aimar Bretos (el de mentira) en una conversación única.

"Me pone muchísimo imitar a gente que no ha imitado nadie, comienza. "Veo sus entrevistas, las escucho, hago una deconstrucción de los personajes para intentar sacar la voz, después veo gestos y ya compongo el personaje entero. Tú me costaste un montón", dice entre risas Pérez.

"El que más se me ha resistido siempre ha sido Iñaki, lo dejé aparcado durante años. Me costó muchísimo, me encabezono y hasta que lo vuelves a coger", explica el comediante. "Trabajo a demanda de los programas, pero también propongo. Yo tengo la técnica ya depurada", señala. Sobre el tiempo que utiliza para preparar los personajes, Pérez habla de que algunos le cuestan "años", pero además con algunos no debe perder el hilo de la actualidad porque hay personajes que "pasan de moda".

Sobre la caracterización física de los personajes a los que imita, Raúl Pérez asegura que se tira "cuatro horas y media mínimo, más 45 o una hora de maquillaje" porque "llevo de todo". "Intento siempre ir al realismo y no a la deformación", sentencia. Lo cierto es que Raúl Pérez es ingeniero de Telecomunicaciones y ejerció durante tres años como tal, pero le salió el casting de los guiñoles y fue bien. El comediante explica que su "gran salto" vino a partir de 'Late Motiv', el programa que presenta Andreu Buenafuente, donde hace todo tipo de imitaciones. También en 'Todo por la radio', la sección de humor de 'La Ventana'.

"En esta profesión de tener que dar algo más todos los días tenemos mucha presión. Ese plus es el que luego la gente se da cuenta, nadie sabe lo que es gracioso al 100%, no me siento cómodo haciendo humor negro, pero tampoco humor blanquísimo", explica. Por otra parte, el humorista señala el personaje que más le está costando últimamente: Ibai Llanos.

¿Qué momento vive la comedia en España?

"Con la pandemia lo hemos pasado mal, pero la gente ha tenido que agarrarse a ella. Por otra parte, estamos viviendo en una época de lo políticamente correcto que me da mucha rabia, no me da miedo (...) Para mí no hay ningún tipo de censura, salvo la que te impongas a ti mismo, por lo demás todo vale, cuando estamos hablando de comedia hay términos que se pueden cruzar si los cruzas bien", dice Raúl Pérez. "No imito a Abascal porque no me apetece humanizarle porque creo con la forma de pensar de él no comulgo para nada, no me apetece", explica.