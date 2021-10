Nueva Ley de protección animal: "La discriminación por raza no garantiza que los perros sean peligrosos o no"

Cada vez más hogares españoles tienen bajo sus techos animales de compañía, un hecho que puede tomarse como una evolución positiva de concienciación, pero también como una mera tendencia. No obstante, y con el objetivo de preservar algunos de sus derechos, el proyecto de Ley de protección y derecho de los animales ya se ha puesto en marcha. Se busca, entre otros aspectos, penalizar situaciones negativas para los animales como dejarlos solos más de un día, obligar a la esterilización en casos de posibilidad de reproducción o la identificación de personas inhabilitadas para la tenencia de animales de compañía. Para examinar este proyecto se ha asomado a ‘La Ventana’ Sergio García Torres, director general de Derechos de los animales.

Cuestión de convivencia

Este departamento es reciente, al igual que el interés por cuidar de los derechos de los animales, y García ha afirmado que su función es, precisamente, mantener esta lucha activa: “Se entendió que era necesario agrupar ciertas políticas dentro de un solo departamento que pudiese coordinarlas. Actuamos un poco como el ‘Pepito Grillo’ del Gobierno”. Ha recalcado que estas medidas se centran especialmente en animales de compañía, y deja fuera otros como los toros: “Entendemos que hay una necesidad de establecer una normativa marco para todo el país y acabar con la lacra del abandono animal”.

Una de las medidas consiste en la necesidad de un curso de formación para poder tener un perro. García ha explicado los motivos: “Planteamos formaciones en la convivencia y tenencia responsable de animales de compañía. Todos lo que han tenido uno sabe que se va aprendiendo sobre la marcha, cómo se alimenta o cuánto cuesta mantener un animal al año”. Esta formación, que será gratuita, durará pocas horas y será online tal como ha comentado el director, también está enfocado a personas que no tienen animales de compañía con el fin de mejorar la convivencia ciudadana.

En otro de los puntos de este proyecto, la lista de razas peligrosas no desaparece, se modifica y abarca a todas las razas: “Se entiende que la discriminación por raza no garantiza que estos animales sean peligrosos o no. Nosotros planteamos abrir a un examen de comportamiento individual a los animales que será progresivo y dependiente del peso”, ha explicado. También ha querido recalcar que se pretende sustituir el término ‘potencialmente peligroso’ por ‘manejo especial’.

Protección para los animales en la violencia machista

El proyecto ‘Viopet’, un trabajo conjunto con el Ministerio de Igualdad, lleva un año y medio en marcha y ha dado servicio a 200 mujeres víctimas de violencia machista que tienen animales de compañía: “Una vez que acceden a un recurso de violencia de género, no pueden hacerlo con sus animales. He podido hablar con algunas víctimas y no quieren dejar a sus animales de compañía atrás”. La función de este programa consiste en recoger a esos animales, dotarlos de una casa de acogida el tiempo necesario y entregarlos a sus dueñas posteriormente.

En España se abandonan tres perros y gatos cada cinco minutos. En nuestro país donde unos 13 millones de animales de compañía registrados e identificados a los que hay que sumar otros seis millones que no están controlados de forma oficial, indica el texto elaborado por la Dirección General de Derechos de los animales.