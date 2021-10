"La manera de salir jugando es añadir uno más": David Raya explica por qué juega entre centrales en Brentford

El pasado 27 de septiembre, el Liverpool y el Brentford, una de las revelaciones de la Premier League, se citaron en el Brentford Community Stadium. El partido entre un recién ascendido a la competición y el conjunto dirigido por Klopp, que fue frenético, acabó 3-3. Pero tuvo un nombre propio: el de David Raya, portero español de 26 años y que enamoró al técnico del Liverpool.

"El portero podría llevar el número 10. Ha puesto algunos balones increíbles", apuntó el alemán en rueda de prensa. El estilo del Brentford, el desempeño de David en la salida de la pelota, y su experiencia en el fútbol inglés son algunos de los temas que ha tratado en SER Deportivos con Bruno Alemany.

Hola, qué tal, muy buenas.

Hola, buenas tardes.

Enhorabuena por la temporada. Imagino que ahora estáis descansando más con el parón de selecciones.

Sí, hemos tenido el fin de semana. Hemos entrenado toda la semana y este fin de semana hemos descansado unos días.

Lo primero darte la enhorabuena por la temporada que estáis haciendo en Brentford. Séptimos, a dos puntitos de la Champions League. El equipo tiene 12 puntos. Y no están mal los elogios a ti viniendo de Klopp.

No, la verdad que no (risas). Cuando escuché que dijo eso me sorprendió mucho, no me lo esperaba para nada. Es un placer escuchar esas palabras y más de un entrenador como él.

Sois un club con un proyecto muy bien definido. Además sostenible desde el punto de vista económico. Me he estado fijando en la plantilla. Hay 17 jugadores menores de 25 años. El club ha vendido a algunas de las estrellas y jugadores más importantes en las últimas campañas: solo hay que mirar a Benrahma, Maupay... Cada temporada ha pasado menos este último año que conseguisteis el ascenso a la Premier. Hasta este año se vendía muy bien y se reemplaza por jugadores jóvenes. Parece que esta clara la idea de firmar jugadores que puedan elevar su nivel y ser traspasados a un precio superior.

Si, el club antes tenía la tendencia de comprar muy bien y barato con el equipo de scouting y hacer jugadores, revalorizar a futbolistas y poder venderlos a un precio más alto. Esta temporada tampoco han salido mucho. Eran uno o dos los que destacaban más, como Said Benrahma, por ejemplo, pero este año al subir a la Premier no era factible tampoco vender nada, y bueno, que ningún jugador se quería ir tampoco al subir a Premier.

Con el proyecto de Premier, la ilusión de tantas décadas después volver, ha tenido que ser muy especial. También es un club que se caracteriza por lo que la gente del periodismo deportivo llamamos el Moneyball. Que, a través de las estadísticas, del Big Data, el club funcione. Es importante eso a la hora de fichar. No sé si eso os llega al campo.

No, las estadísticas... creo que al final ya todos los equipos trabajan con estadísticas. El club no siempre trabaja así, pero si es cierto que lo utiliza muchísimo. Cuando yo llegué me impactó un poco porque no sabía de qué iba la cosa, pero al final creo que ya todos se están modernizando.

En Championship erais un equipo ofensivo, que quería tener la posesión. No es que hayáis cambiado la idea. Seguís queriendo la pelota, seguís queriendo atraer la presión rival... pero es una idea algo matizada. Creo que los rivales así lo demandan. Supongo que no es lo mismo jugar contra el Birmingham que contra el Liverpool, donde no tienes que la posibilidad de tener tanto la posesión de la pelota como te gustaría... Pero todavía tenéis esa idea de ser atractivos. Todos tenemos esas ganas de ponernos frente a la tele el fin de semana para ver al Brentford.

Creo que nuestra idea es que podemos jugar de diferentes formas. El estilo del equipo es mantener la posesión, pero en esta categoría es muy difícil tener la pelota todo el partido. Debemos tener diferentes maneras de atacar: jugar más en corto, ver si ellos sufren en largo... Siempre jugamos a ganar y no nos arrugamos ante nadie. Por eso creo que la gente quiere vernos.

En esa construcción, y volviendo a lo de Klopp. Tu eres una más. En algunas ocasiones, tu te pones en la misma línea de los centrales para generar superioridad ya en el inicio de juego. Tomando ese riesgo, creáis una superioridad poniendo al portero en la línea de los centrales.

Si, lo hemos trabajado y la manera de salir jugando es añadir a un jugador más. Formamos una defensa de cuatro cuando tenemos la pelota. Que el central derecho se vaya a su lateral, el izquierdo al suyo, y yo en medio con Pontus Jansson en la salida de la salida. Es la manera de poder romper la línea de presión que haga el rival.

¿Tú ya tenías esa capacidad cuando se te ficha desde el Blackburn? O incluso cuando llegas desde Cornellá.

Mejorar siempre se puede mejorar, pero es una cosa que he tenido siempre, me he sentido cómodo con la pelota en los pies. En el Blackburn no lo utilizábamos porque no se jugaba de esta manera, pero yo siempre he querido ayudar al equipo. En Brentford eso se trabaja muchísimo y he mejorado mucho, pero yo siempre he estado cómodo con el balón en los pies.

¿Y qué te piden Thomas Frank o Manu Sotelo, entrenador de porteros?

Que esté tranquilo, que sea una más y que trate de ayudar al equipo en todo momento. Cuando eres portero, si tú avanzas un poco más, quizá la presión que tienes es diferente a la que tienen los jugadores. Al ser uno más, cada uno se coloca diferente y al portero siempre se le deja más de lado.

¿Y quién era ese entrenador que te pedía colgarte en las puertas (risas)?

(Risas) Era un técnico de la academia, hace muchísimos años de eso.

¿Pero eso se nota al llegar a Inglaterra? Supongo que especialmente en categorías más bajas. En la Premier ya hay una evolución, no existe el fútbol inglés de antaño. Pero en categorías más bajas... si que todavía se ve mucho juego directo, centros al área... ¿lo notaste?

Al venir, con 16 años, estaba en la sub-16 o sub-18 y ahí todavía se jugaba más el balón. Yo me di cuenta al salir cedido. Cuando te vas a quinta división te das cuenta de lo físico que es el fútbol inglés. Ahí s que ves lo físico que es. Ya en Championship hay de todos, pero en las inferiores ya si que se nota.

¿Y tuviste que hacer algo para mejorar ahí? ¿Cómo lo trabajas?

Con el entrenador de porteros... Yo soy muy consciente de las cosas que se pueden mejorar, lo era y lo sigo siendo. Cuando hay un punto en el que te hacen daño, cuando hay posibilidad de ayudar más al equipo, hay que trabajarlo. Por ejemplo, en los centros. Se trabaja todas las semanas y ya está.

En las dos últimas temporadas tu nivel ha sido bestial. Has sido una de las caras visibles de ese Brentford que casi asciende en 2020 en Wembley y el que ahora ha subido a Premier. En ese momento en Wembley, en la final ante el Fulham, en esa falta en la que parecía que Bryan iba a centrar... Nadie esperaba otra cosa y tú eres un portero valiente en las salidas. ¿Superaste bien eso?

Verano no tuve mucho (risas). Tuvimos 13 días de vacaciones y no tuve tiempo a pensar. Si te fijas en toda la temporada, en las faltas desde esa posición, mi posición es siempre la misma. El míster, al final del partido, me dijo que el año que viene me quería incluso más adelantado. Es como quiere que yo esté para ayudar al equipo en esas acciones. Pero bueno, al principio te lo tomas a pecho, lo ves repetido... Pero en ese momento no me esperaba un chut desde ahí. Ahora ya lo tienes más en cuenta y más con los jugadores que tenemos enfrente ahora.

Para cerrar. Objetivos para esta temporada. Lo fácil es ilusionarse, pero imagino que el objetivo es modesto.

Nuestro objetivo es siempre el mismo. Ir partido a partido y acabar lo más alto posible. Ya veremos donde estamos en mayo. Ojalá miremos hacia atrás y vemos que nos hemos asentado bien en la liga.

Sabemos que en los últimos años ha habido equipos importantes que te han tenido en su lista. Tanto el Everton como el Arsenal en según que momento han estado interesados. Él renovó con el Brentford justo al subir a Premier. No sé si te ves con ese objetivo de dar un salto mayor.

Estoy contento en el club. Quiero hacer una buena temporada este año. En verano veremos qué pasa. Mis ambiciones son grandes, me gustaría jugar en lo más alto. Siempre quieres jugar en grandes clubes.

Luego, la última, una de las sorpresas de Luis Enrique fue la inclusión de Robert Sánchez, un portero de perfil de un equipo que estaba en la mitad baja de la tabla en Premier League. En inferiores nunca fue internacional. Lo hizo bien y acabó en la absoluta. No sé si has pensado en esa posibilidad con tu edad, todavía joven, y con tus cualidades.

Para mí sería un sueño representar a España. Lo he soñado desde pequeño. Si se da el caso, encantadísimo. Yo tengo que seguir trabajando y compitiendo para agradar a Luis Enrique. Luego ya eso es decisión del técnico.

El estilo de portero que le gusta a Luis Enrique eres, de eso estoy convencido. A ver si en las próximas convocatorias hay suerte, David. Te deseamos mucha suerte.

Muchas gracias.