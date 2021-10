Daimiel, sobre Ricky Rubio: su futuro en Cleveland y...¿Un posible regreso al Barça?

Ricky Rubio se estrenó este lunes como base titular de los Cleveland Cavaliers en la derrota ante los Bulls en un partido de pretemporada. Ricky rozó el doble-doble con su nuevo equipo, aunque no puedo evitar la victoria de Chicago Bulls por 101-102.

Antoni Daimiel valoró en El Larguero el gran partido del catalán en su debut como titular con los Cavaliers, aunque advirtió de que este podría ser su último año en la NBA si continúa en Cleveland.

"Es una situación muy complicada. último año de contrato, en un equipo que no tiene oportunidad de ganar, de meterse en playoffs. Cuidado que no estemos ante un último año de Ricky en la NBA. Aunque es un jugador joven, si acaba la temporada en Cleveland, yo me atrevería a decir que tiene opciones de volver a España, yo creo que sería a España o incluso al Barcelona me atrevería a decir", explicó el comentarista de la Cadena SER.

Además, Daimiel comentó la afirmación de Pablo Iglesias en el 'Ágora' de Hora 25 de que "Marc Gasol merece ser reconocido como el mejor jugador español en valor y compromiso". "Pau volvió a España para jugar en el Barça, uno de los mejores equipos de Europa. Jugó la final de la Euroliga y ganó la ACB. Sn embargo, si Marc vuelve a España, será para hacerlo en el Girona, en la segunda división, para ver si el equipo puede ascender. Yo creo que Marc merece ser reconocido como el segundo mejor jugador de baloncesto de nuestro país y el primero en valor y compromiso", explicó el exdirigente de Unidas Podemos, aludiendo también a su lado más solidario.

Sobre esto, Daimiel opinó: "Creo que Marc Gasol es un deportista de élite diferente, muy particular, tiene una personalidad muy interesante. En cuanto a lo de segundo, creo que sí, ahora vamos a ver qué ocurre con Ricky Rubio durante los próximos años porque le podría discutir. Ricky ha sido MVP de un Mundial y ha entrado en el mejor quinteto de los últimos Juegos Olímpicos. Es verdad que en carrera NBA Marc Gasol ha llegado más lejos".

"Marc Gasol ha conseguido una cosa que no ha conseguido Pau: formar parte del mejor quinteto de una temporada de la NBA. Fue el mejor defensor del año una temporada y también en una temporada formó parte del mejor quinteto de la NBA", añadió.