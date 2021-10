Planas: "Desperdiciar alimentos es una carga moral que no nos podemos permitir"

Anualmente, cada español, tira a la basura 31,3 kg de alimentos: en total, desperciamos 1.390.000 toneladas de comidas o bebidas cada año, por eso ahora el gobierno prepara una ley para reducir a la mitad del desperdicio de alimentos. Un anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros ha aprobado este lunes y que afectará a toda la cadena alimentaria.

“Es un beneficio para el conjunto de la sociedad en que cada uno tenemos que aportar un poquito, sobre todo, haciendo un esfuerzo para evitar que se produzcan pérdidas y que se produzca despilfarro alimentario” explica en Hora 25 de los Negocios el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

"De lo que se trata es de que, cada operador, y en este caso pensemos, por ejemplo, en una empresa de distribución, sabe cuándo un alimento está llegando a un ciclo de vida cercano al fin pero que es perfectamente sano y perfectamente consumible. En ese caso puede, si estima que no lo va a vender, entregarlo o donarlo a un banco de alimentos” explica el ministro. “Lo que hay es un orden de prelación: primero, para intentar que el consumo de los alimentos y las bebidas sea prioritariamente humano y, en segundo lugar, si no es posible, que pasen a la industria, para hacer zumos, para hacer mermeladas, para hacer cremas... en fin, que sea utilizado como alimento y, solo en el caso de que no sean posibles estas dos prioridades, ya pasar a su utilización como subproducto de cara a otros fines" asegura Planas.

Por un lado, el nuevo texto, obligará a los supermercados a vender más barato los alimentos que se acerquen a la fecha de caducidad y, en el caso de los más grandes, a establecer una esquina con productos feos, con mala apariencia, pero aún comestibles. Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, explica en Hora 25 de los Negocios que las grandes superficies ya trabajan intensamente “para evitar el desperdicio alimentario como un elemento más de nuestro compromiso con la economía” pero solicita "que este proyecto de ley aborde el problema generado con IVA”. “Las empresas que donan productos tienen que soportar el IVA que han pagado por él, por tanto reclamamos que este proyecto de ley incluya medidas fiscales que permitan que donar un producto no sea la vez una carga fiscal para el que lo hace”.

Además, desde los restaurantes, que estarán obligados a ofrecer –y a anunciar que ofrecen- a sus clientes que se lleven a casa los productos que han terminado de consumir, aseguran que la hostelería ya estaba comprometida con esta idea. “Ya llevamos tiempo trabajando en la minoración del desperdicio alimentario. Para nosotros, tirar alimentos es tirar dinero y, por lo tanto, hay un compromiso total” apunta en Hora 25 de los Negocios Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España.