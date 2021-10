Santiago Niño, sobre las expectativas de los jóvenes: "De la desmotivación al nini hay un paso"

La clave no es pagar más

El consumo de alcohol, tema central en este programa de La Ventana, también ha estado presente nuestra sección de los números con Santiago Niño: “Casi el 14% del PIB en España viene del turismo y de actividades asociadas, y aquí se da un turismo de aglomeración”. Entre esas actividades se encuentra el consumo de alcohol, que va ligado a otro importante factor: “La socialización implica el consumo de alcohol, aunque sea moderado, que da lugar a otra serie de cosas. Es un círculo vicioso”.

Una de las posibles soluciones es la subida de impuestos, aunque Niño ha advertido de algunas limitaciones: “Las personas de más renta quedan un poco al margen”. No obstante, sí ha opinado que la verdadera limitación se encuentra en la educación temprana.

Peor que hace 20 años

La situación laboral y económica de los jóvenes españoles es cada vez más preocupante. Los denominados ‘ninis’ (personas que no estudian ni trabajan) cada vez aumentan más, y ya llega al medio millón. Nuestro país es el segundo en Europa con mayor porcentaje de jóvenes en esta situación, y el miedo a perder los ingresos es triple en esta edad. Según Niño, los dos datos van conectados: “La mayor parte de la población obtiene sus ingresos del salario. Las expectativas del joven medio, hoy, son mucho más reducidas a nivel profesional que hace 20 años”. Ha aclarado además que esta situación los obliga a dejar España en busca de mejores y mayores oportunidades en otros países. “De la desmotivación al nini hay un paso”.

“Si estos jóvenes se portan bien y no hacen nada, es una desolación sociológica. Imaginemos que salen a la calle a gritar un día sí y otro también que quieren trabajo. De momento están en casa tranquilos – o no -, y podría ser una bomba de relojería”, ha explicado. No obstante, no ha encontrado una solución clara para cambiar el rumbo de este problema.

Profesiones que necesitan profesionalización

Por otro lado, la falta de demanda en ciertas profesiones también está relacionada, tal como ha comentado Niño: “En Reino Unido faltan chóferes. Se trata de una profesión mal pagada y con unas condiciones muy duras. Como consecuencia de ello, la mayoría de los chóferes eran inmigrantes que no han legalizado su situación cuando Reino Unido salió de la UE, y han tenido que irse”. Se trata, tal como ha aclarado, de una cuestión de oferta y demanda.

Este ejemplo concreto representa para Niño, una mala gestión: “El Reino Unido planteó mal el Brexit desde el principio”. Y es que la pandemia ha puesto de manifiesto un mal planteamiento de ciertas profesiones que son esenciales.