Javier Perianes: "Antes de actuar, da igual desde Tokio o Sidney, llamo al convento para hablar con Julia"

Bajo el seudónimo 'Hannibal', el pianista Javier Perianes (Nerva, 1978) ha comenzado este viaje en la playa de La Antilla, el lugar que fue determinante en su carrera profesional cuando su tía Isabel le enseñó por primera vez un piano cuando era pequeño: "Esto al lado del clarinete -se dijo- gana por goleada en tamaño, vamos a ver cómo suena". Y cuando su tía empezó a tocar "el impacto fue enorme", recuerda.

Javier Perianes, Premio Nacional de Música 2012, es uno de los pianistas españoles más prestigiosos a nivel internacional. Ha actuado en los mejores escenarios del mundo y colaborado con directores como Daniel Barenboim, Zubin Mehta o Gustavo Dudamel.

En este recorrido con Mara Torres ha contado que da igual en dónde esté trabajando o la hora que sea, siempre hace la misma llamada una hora antes de actuar a Julia Hierro, monja nonagenaria y su primera profesora de piano en Nerva: "Cada vez que llamo al convento se produce un pánico natural, gritan por los pasillos, Julia viene corriendo y hablamos sobre el concierto, para mí es como una segunda madre", explica.

El gatopardo decide llegar al faro con su esposa Lidia y, como él mismo ha dicho, "si se puede hacer más hueco", con sus padres y su hermano: "Como este programa se trata de viajar, el viaje más impresionante que he hecho en mi vida lo he hecho a nivel personal, no solo a nivel musical".