Marcos Llorente: "La noche de Anfield se va a venir a la tumba conmigo"

El Atlético de Madrid se mide la próxima semana al Liverpool en el Wanda Metropolitano. Fue antes de la pandemia, y en Anfield, cuando el destino de Marcos Llorente en el Atlético de Madrid cambió por completo. El héroe de Anfield ha pasado por los micrófonos de 'El Larguero', con Manu Carreño, para hablar sobre su lesión, sobre la última lista de Luis Enrique y la participación de la selección en la Nations League y sobre los objetivos del Atlético de Madrid esta temporada. De todo esto y mucho más ha hablado Marcos Llorente con Manu Carreño.

Marcos Llorente, qué tal, buenas noches.

Buenas noches.

¿Te cambió la vida Anfield?

Si, fue un partido que me marcó. A raíz de aquella noche todo cambió para mí en el club y también tuve la oportunidad de ir con la selección. Fue un partido que me marcó y fue un punto de inflexión.

Al final, al Cholo tenía que entrarle por el ojo Marcos Llorente. Él siempre te dijo que tu no te rendiste nunca. Y esa también fue la clave. No solo el partido de Anfield, sino también tu actitud hasta ese partido.

Si, obviamente. Al final hay algunos jugadores que aguantan más y otros que aguantan menos y creo que ahí está la clave. No venirte abajo, aunque lleves muchos meses con pocos minutos y seguir trabajando y tener en la cabeza siempre esa positividad y ese pensamiento de estar preparado cuando llegue la oportunidad.

Lo primero, ¿cómo estás?

Bien, la verdad que estoy recuperándome bastante bien. No sé si llegaré a este primero contra el Liverpool en el Metropolitano, ya que llego con muy pocos entrenamientos en el equipo y no sé cómo me voy a encontrar. Depende de cómo evolucione la lesión estos días, las molestias y demás, podré llegar o no.

Si siempre te cuidas habitualmente, ahora en tantos días de parón... ¿te has cuidado igual? ¿Más?

Bueno, estando lesionado y sin competir tienes que hacer otro tipo de cosas. Ya sabes que me gusta mucho cuidarme, pero con la lesión estás más pendiente y te acabas cuidando más.

Ya sabes que te hiciste famoso con la dieta paleolítica y eso te persigue. La gente debe pensar que te alimentas de espinacas y hojas de lechuga, pero es una realidad. Te cuidas mucho la alimentación y tal. Es súper importante para ti, ¿no?

Si, siempre me ha gustado. También mi familia me ha llevado a ello. Mi padre es un fanático de la salud. Desde pequeñito me han dicho las cosas buenas y las malas y me quedé con todo. Creo que es fundamental para los deportistas y es un plus que te suma y que te pone las cosas más fáciles.

Me decían hoy... ¿cuánto hará que Marcos Llorente no come patatas fritas?

No hombre, no (risas). El fin de semana, si salgo con los amigos o con mi pareja... ahí no me privo de nada. La gente se piensa que yo llevo seis años de mi vida sin comer nada. Yo todos los fines de semana, cumpleaños... salgo a disfrutar y no pienso en esas cosas. Como chocolate, patatas... lo que queráis (risas).

¿Y cómo has visto a la selección?

Fue duro. Al final no poder ir y ayudar al equipo y sobre todo vivir esa semana, esa experiencia de estar ahí compitiendo por la Nations League me dolió. He visto al equipo fantástico. Creo que hizo dos grandes partidos contra grandes rivales. Creo que todos los jugadores estamos captando las ideas que tiene Luis Enrique y estos dos partidos se ha visto que los jugadores han hecho dos encuentros magníficos.

Después de lo visto en la Eurocopa y lo visto en la Nations League... ¿esta selección aspira a ganar el Mundial?

¿Por qué no? Creo que hay una gran idea y una gran cantidad de jugadores para ello. En esta convocatoria había muchas bajas y han venido otros que lo han hecho muy bien. Hay un gran grupo de jugadores que puede dar un nivel altísimo. No sé si ganar, pero creo que hay equipo para que se confíe en nosotros.

No sé si cuando da la lista Luis Enrique la miras a ver si te pone como centrocampista, como defensa... No sé si dices... A ver dónde me va a poner ahora.

Si... (risas) La verdad que me sorprendió cuando me puso ahí con los delanteros, pero como dijo él, luego puedo acabar jugando de lateral. Lo importante es ayudar al equipo y jugar donde el míster crea que voy a aportar más.

Oye, ¿te sorprendió lo de Gavi? Qué desparpajo para tener 17 años.

Creo que sorprendió a más de uno. El míster es el que más sabe de esto, es el que más ha visto. Se traga muchos partidos. Si lo llevó era por algo. Gavi ha demostrado que tiene nivel para estar ahí.

Lo que siempre dice Luis Enrique y de lo que más orgulloso está es que todo el mundo sabe a lo que se juega, da igual dónde y contra quién.

Sí. La idea de juego la sabemos muy bien. Todo el cuerpo técnico se encarga de que así sea. Como ellos quieren que el rival que sea y el minuto que sea del partido se haga lo mismo, al final es bastante sencillo.

Marcos, hablando de la selección, han venido 9 o 10 nuevos porque habían 9 o 10 lesionados de los que habéis sido el núcleo. ¿El futbolista tiene miedo a quedarse fuera?

Miedo ninguno. Todos queremos ir con la selección, pero todos sabemos la dificultad que tiene ir con la selección. Hay que centrarse en hacerlo bien con la selección. Si no llega esa llamada... mira, me he tirado toda mi vida sin ir. Yo siempre quiero ir, obviamente, pero soy consciente de la dificultad que hay.

¿Y Luis Enrique cómo es con los futbolistas?

Es un entrenador cercano, que le gusta que cada jugador tenga clarísimo lo que le pide. Son un cuerpo técnico que cree mucho en su idea de juego y es lo que intentan transmitir todos.

¿Se parece mucho al Cholo?

Bueno, cada entrenador es un mundo. Los dos son entrenadores intensos, pero no tienen nada que ver el uno con el otro.

¿Quién mete más caña?

Quizá el Cholo se expresa más intenso en su manera de hablar o en los partidos, pero al final son dos entrenadores que le piden a su equipo el 100% de intensidad.

Antes de entrar en el Atlético, una más de la selección. El famoso fuera de juego de Mbappé. Me imagino que lo estabas viendo. Minuto 80, huele a prórroga y de repente gol, revisa el VAR... y tú cómo te quedas, Marcos.

Yo, sinceramente, creía que lo iba a anular. En la jugada se ve clarísimo el fuera de juego. Luego no sé que dicen que Eric la medio toca... Yo es que ya tan profundo en las reglas no llego. Si al final la regla es esa, pues te la tienes que comer.

Eric García dice que el árbitro le dijo que se tenía que quedar quieto. No tiene sentido.

Totalmente, las jugadas pasan tan rápido que no te da tiempo a mirar para atrás a ver si está o no metido y que tu cabeza diga 'no, no la toques'. No da tiempo. Ahí estás vendido.

Nos ha dado un par de noches Iturralde intentándonos convencer de que estaba bien arbitrado...

A mí me puede convencer de que la regla es así, lo que no me pueden convencer es de que exista esa regla.

Está claro que alguien tiene que cambiar esa regla, que luego, por cierto. Es interpretable. Y luego todo el mundo del fútbol ve una cosa y el árbitro ve otra. Tiene que ser mucho más fácil: o estás o no estás.

Totalmente. La mayoría pensamos de otra manera. La mayoría de los jugadores que pensamos así pues nos gustaría que no solo esto, sino todos estos temas que para nosotros son complicados de entender y en el propio partido pensar en eso, que eso se cambiase.

Tú de árbitro nunca tuviste vocación, ¿no? No sé lo que serás luego. Es que anoche Unai Emery nos dijo que tuvo vocación de árbitro.

La de entrenador la veo muy lejana, imagínate la de árbitro (risas). Ni la veo. De entrenador tampoco me veo. Ayudante igual de alguno al que le guste...

Tú eres un tío muy inquieto. Eres de esos que es activo en redes, tus restaurantes, también estás ahí con los videojuegos...

Afirmativo. Hace poco me metí en una empresa de realidad virtual y hemos creado un juego de 1 contra 1. El típico portería a portería que jugábamos cuando éramos pequeños. Es una cosa que me gusta, que va con mi día a día y mi estilo de vida e intento meterme en ese negocio porque, al final, no me cuesta nada y el día de mañana tienes que tener algo más.

Un poco como Gerard Piqué.

Si, bueno, Gerard va a otro nivel, pero sí. Yo solo un culo inquieto y me gusta estar metido en cosas y aprendiendo de cara al futuro, sobre todo.

¿Ya se puede jugar a eso, al juego de la realidad virtual?

No, no, lo vamos a sacar dentro de poco (risas). Todavía no he jugado con Oblak, no lo hemos sacado todavía. Ya lo probé hace unas semanas y pude jugar.

Oye, ¿y al mundial de globos?

Fíjate, pues me apuntaría a jugar. Es un juego a que te lo puedes pasar muy bien.

Ahí está Piqué con Ibai Llanos.

Ibai se puede meter a cualquier cosa ya.

Bueno, preguntas del Atlético de Madrid. Ayer oímos al cholo reconocer que le preguntó a Suárez por Messi. ¿Te imaginas jugar al lado de Messi?

Nunca se me ha pasado por la cabeza, pero a quién no le gustaría tener a Messi en el equipo. No tenía ni idea de eso que salió ayer, lo veo algo normal. Tener a Messi siempre es sinónimo de que van a pasar cosas buenas en el equipo.

Cuando llegas al Atlético de Madrid llegas a un equipo aspirante a todo, pero ahora eres uno de los líderes del equipo campeón. No sé si eso te cambia el paso a ti. De que ahora no vale con aspirar, que hay que ganar.

No, para nada. Somos campeones del año pasado y eso no nos lo va a quitar nadie. Eso de haber sido campeón es al revés. Cualquier equipo te puede ganar perfectamente. Queremos competir por todo, pero somos conscientes de que es muy complicado. Ganar una liga es muy complicado.

¿En el vestuario os sentís como el rival a batir?

Nosotros no pensamos que somos el rival a batir. Hay otros clubes que también son el rival a batir. Siempre hay cuatro o cinco clubes peleando arriba y, este año, no va a ser menos.

¿Está el Atlético más cerca que nunca o a la misma altura de un Madrid y Barça que pueden estar a la baja? ¿Se nota que han perdido potencia? Sin decir que sois favoritos.

Antes... Madrid y Barça arrasaban. Creo que hemos conseguido meter la cabeza ahí y pelear, de tú a tú, una competición. Estamos felices por ello y con ganas de seguir consiguiendo títulos. De ejemplo está el año pasado, que en invierno nos daban por campeones y quedando dos semanas nos daban por segundos. Tranquilidad y partido a partido.

¿Cómo ves lo que está pasando en la Premier, donde están todos los grandes de Europa? ¿Es una amenaza para LaLiga?

No había pensado en eso de momento, la verdad. Está claro que la Premier es muy potente, lo están demostrando en las competiciones europeas. Puede que físicamente estén un paso por encima y hay grandes equipos, pero nosotros no tenemos que pensar en ese tipo de cosas y currar a tope para cuando toque salir y plantarles cara.

¿Este Atlético puede ganar la Champions a PSG o City?

Eso vamos a intentar. Si no pensásemos que la podemos ganar, no competiríamos. Es muy difícil y somos conscientes de ello. El equipo quiere ir partido a partido y llegar lo más lejos posible.

Eres uno de los futbolistas más versátiles de nuestra liga. Puedes jugar en un montón de posiciones. Hay otro compañero, Saúl, que se ha ido porque no encajaba tan bien esos cambios. ¿Cómo lo haces?

Pues yo lo he llevado bien. Siempre, al final, he hablado con el míster y cuando el equipo necesite que yo juegue en otra posición yo lo haré encantado. Todo el mundo sabe dónde estoy más cómodo y dónde puedo ayudar más. Pero hay lesiones, sanciones... hay muchas que, al final, a mí no me importa cambiar mi posición.

Vemos un equipo que se ha reforzado a nivel ofensivo con Cunha, con Lemar, contigo en la derecha, Suárez arriba... ¿Qué le falta a Antoine Griezmann para estar al nivel que se le espera? ¿Hay alguna explicación de que ahora le cueste más?

Para nada. Yo pienso que son momentos. Hay momentos en que los delanteros, que viven del gol, no les entra, y luego otros momentos en que las meten de otros colores. No hay duda de que Antoine es top y acabará metiendo goles y ayudando al equipo. Él está tranquilo y no piensa en esas cosas. Cuando he tenido oportunidad de hablar con él, es un chico trabajador y entre todos le ayudaremos.

¿Es para ti este Atlético el equipo más potente de LaLiga?

Arriba, en la zona ofensiva, tenemos a muchos jugadores que pueden marcar diferencias y desequilibrar, pero no nos comparamos con otros equipos. Madrid y Barça también tienen a jugadores muy potentes y desequilibrantes arriba. Por eso la liga está tan peleada.

Has hecho uno de los viajes más difíciles que hay en el fútbol, que es del Madrid al Atlético. Y, en poco tiempo, es uno de los más queridos. El otro día ya jugaste con público, con un ambientazo. Lo de Liverpool será impresionante. No sé si cuando lo veías como rival te lo imaginabas así.

Al final, cuando lo vives desde otro equipo, te acabas dando cuenta de todo lo que hay alrededor del estadio, de como animan los aficionados... Cuando lo vives desde dentro, todavía te sorprendes un poco más. El año pasado, con el COVID, fue jodido para todos. Ganar una liga y que todo el año estuviésemos sin público... todos soñábamos con volver a ver el estadio lleno y a vivir esas noches mágicas en el Metropolitano. Contra el Liverpool será así.

¿Te ves muchos años en el Atlético? Que has venido con camiseta blanca (risas).

Sí, pero tiene rojo aquí (risas).

No es para que te beses el escudo, quiero decir que si Marcos Llorente se ve en un futuro en otro fútbol que no sea el español.

Por ahora, no. No me atrae un cambio ahora mismo. Estoy muy feliz aquí. Es el mejor sitio donde podría estar. A lo mejor en cuatro años te digo otra cosa, pero ahora mismo, para nada.

Si algún día sales del Atlético, hay que tener cuidado con cómo sales... Mira Griezmann. A la afición del Atlético no le gustó. ¿Te sorprendió el recibimiento o lo esperabas?

Estas cosas te sorprenden un poco. Los atléticos tienen que entender que Antoine es jugador del Atlético y que lo pitos a él no le ayudan y al equipo tampoco. Los pitos también nos afectan a los demás. A mí, en el campo, no me gusta que piten a Griezmann. Llegas a entenderlo, porque son libres de expresarse, pero no me gustan y no ayudan ni a Antoine ni al equipo. Él es un jugador con mucha experiencia y años en esto, creo que lo lleva bien, pero es inevitable que le afecte. Nos afectaría a todos y ojalá la afición se de cuenta de que a nosotros eso no nos ayuda y se dediquen a hacer lo que hacen siempre con todos. Aplaudir y animar, que en eso son los mejores.

Pues este es Marcos Llorente. Un tipo normal al que la noche de Anfield le cambió.

Para mí, lo he dicho siempre, es mi mejor noche como futbolista. Creo que las emociones que viví ese día las repita. Como dice uno de los oyentes, en ese momento tenía una situación diferente a la de hoy. No entraba mucho en los planes y creo que a partir de esas situaciones es más emocionante para los jugadores. Esa noche se va a venir a la tumba conmigo.

Ahora te van a pedir otros dos cuando vayas a Anfield.

No piden casi nada (risas).

Ahora ya te vas a tu súper cama esa que pusiste de moda. Lo que tocas...

Ahora voy para allá si me dejáis, claro. Es de dos por dos. De tres por tres es si te llevas mal con tu pareja. Es que está el tema complicado.

¿Y se nota mucho la diferencia?

Yo lo noto un montón. Yo, además, creo que es algo muy importante para el deportista. Como siempre, pongo el ejemplo de amigos que tenían problemas para dormir y al cambiar a este sistema se ha visto que está descansando muchas más horas y que tiene más sueño profundo.

Eso es que funciona. Que descanses ahí en la cama y que vayan bien los entrenos. Gracias por este ratito de charla futbolera, Marcos.

Gracias a vosotros.