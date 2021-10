"No es casual esa reunión": el encuentro que podría modificar el devenir de Sergio Ramos en el PSG

El debut de Sergio Ramos con el París Saint-Germain se ha vuelto a posponer una vez más por sus problemas físicos. Ahora, tras meses de secretismo en torno a su lesión, queda la duda de si será capaz de volver en su mejor forma. A su vez, Ramos no es el único damnificado por las lesiones, ya que Ferrán Torres y Eden Hazard vuelven a sus equipos con problemas físicos. Mientras, Josep María Bartomeu ha reaparecido para responder a las críticas por su gestión.

Se vuelve a retrasar el debut de Ramos

El cuerpo médico del PSG ha vuelto a retrasar el debut del ex jugador del Real Madrid pese a su insistencia para volver al verde. Ante este problema, apenas hay información sobre los problemas físicos del central.

Julio Pulido: "La presencia de René Ramos en París y su reunión con Leonardo no es casual. Algo sucede con la lesión de Ramos".

Antonio Romero: "A Ramos se le puede haber pasado el cuentakilómetros, pero él siempre va a estar dispuesto a jugarse el físico por su equipo".

Javier Matallanas: "Los médicos del PSG le están ayudando a evitar una recaída. Es lo mejor para él".

Miguel Martín Talavera. "Me da la sensación de que Ramos quiere jugar y que no le están dejando".

Jesús Gallego: "Ojalá Ramos se recupere pronto y podamos disfrutarle todos en la Selección, pero es que me cuesta entender mucho todo este caso".

Álvaro Benito: "Es posible que antes, con la juventud, no le pasase tanta factura esta lesión. Sergio es un portento y en cuanto no haya riesgo de recaída, volverá".

Jordi Martí: "Es el tiempo de Ramos de parar y evitar la recaída. Tiene que asumirlo para que la situación vaya a peor".

Hazard vuelve lesionado del parón

El virus FIFA vuelve a afectar al jugador del Real Madrid, poniendo en peligro su participación en los próximos encuentros.

Julio Pulido: "Hazard no es que lleve un tiempo mal, sino que está así desde que llegó al Madrid".

Antonio Romero: "No es serio calentar con 12 jugadores por si se lesiona Ferrán como hizo España. No puedes dejar al futbolista jugar, hay que tener más control".

Javier Matallanas: "Hazard no ha tenido dos buenos años y el fútbol profesional no espera. No ha tenido disciplina y ahora le cuesta más".

Miguel Martín Talavera: "Da la sensación de que los cuerpos médicos dan igual, solo importa lo que quieran los cuerpos técnicos y el futbolista".

Jesús Gallego: "Los jugadores tienen que deberse a sus clubes, no a sus selecciones. Roberto Martínez no cuidó a Hazard al convocarle, menos aún poniéndole a jugar. Ahora el Madrid va a pagar las consecuencias".

Bartomeu reaparece para contestar a las críticas

El ex presidente del Barça ha reaparecido para responder las críticas en torno a su gestión, culpando a la pandemia de la situación económica del club.

Antonio Romero: "Lo único que ha hecho Laporta como presidente es echarle la culpa a los demás".

Jordi Martí: "Laporta piensa que no se explica las cuentas del Barça solo con la pandemia, sino que es por la mala gestión de Bartomeu".