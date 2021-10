Nueva norma de la luz

Con el respaldo de los grupos parlamentarios de izquierda y la abstención del PNV y Junts, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera ha logrado, finalmente, sacar adelante en el Congreso el Real Decreto Ley de de medidas urgentes para hacer frente a la escalada de precios de la electricidad –que, además, marcará mañana viernes su segundo registro más elevado de la historia en el mercado mayorista, en los 231,82 euros por megavatio hora (MWh)-. Con estos apoyos, el Gobierno no precisaría de hacer cambios en el texto presentado ante el parlamento, sin embargo, la vicepresidenta de ha abierto a reducir el recorte de los ingresos de las eléctricas vinculados al precio del gas propuesto – los conocidos como “beneficios caídos del cielo”-, de forma que sean las centrales que no usan gas pero ingresan los importes actuales del mercado mayorista los que vean esta merma en los beneficios, pero sin que afecte a las que cobran por contratos a plazo con precios anteriores a la actual escalada, en los que los importes son mucho más bajos. “Es una minoración aplicable solo a quienes hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios, no a quién no lo haya hecho, a quien haya garantizado precios estables antes de la escalada para aquellos consumidores finales con quienes lo hayan contratado. Queremos que tampoco lo sea para quiénes garanticen ex novo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas al contrario necesitamos impulsar cobertura de precios razonables para nuestra industria. Por ello estamos trabajando para asegurar su correcta aplicación y desarrollo” ha señalado Ribera.

Jorge Morales de Labra, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, considera que el sistema marginalista, que es el que fija los precios vendiendo toda la electricidad al importe que fija la tecnología más cara "dejó de valer hace tiempo". "Ya nos parecía una barbaridad que se estuviera pagando a 45 euros el megavatio hora (MWh), que era el precio medio de la última década, tecnologías cuyos costes no tenían nada que ver, como era por ejemplo la hidroeléctrica. Y lo peor es que entonces esas hidroeléctricas no estaban en competencia, porque, efectivamente, si en los años 90', cuando se construyó el sistema se hubieran construido pantanos nuevos, habrían aparecido nuevas hidroeléctricas y habrías desplazado a todo el gas: no habría gas en España y no tendríamos este problema. No se hicieron porque no hay sitio y no se pueden hacer esos pantanos, y mucho menos anegando pueblos como se hicieron en los 50'. Por tanto, el sistema tiene un fallo de partida, y hay quienes llevamos denunciando estos beneficios caídos del cielo desde hace años. Lo que ocurre es que si esto era una barbaridad a 45 euros, ahora toda la población es consciente de que es una aberración, cuando lo que ocurre es que los precios son de 200 euros, o de 230 euros para mañana" apunta Morales.



Subida de cotizaciones mínimas para los autónomos

En la semana en la que el Gobierno ha presentado los Presupuestos Generales en el Congreso siguen haciéndose públicos detalles que afectan a determinados sectores de la sociedad. Uno de ellos, el que afecta a los trabajadores por cuenta propia a quienes el Ejecutivo pretende elevar la cotización mínima hasta los 960,60€ y el tipo de un 30,60%, lo que supondrá un aumento de 96 euros anuales, una propuesta que no ha gustado demasiado a algunas de estas asociaciones.

"Estamos muy sorprendidos con la subida por la puerta de atrás de las cotizaciones en bases mínimas para 1,8 millones de trabajadores y trabajadoras autónomos, una subida por la puerta de atrás que no está consensuada con las organizaciones representativas, pero tampoco está consensuada con los sindicatos y con la patronal, es decir, esta subida de bases mínimas se produce y nos enteramos a través del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado donde leemos atentamente en el capítulo la subida de la base de cotización que queda fijada en 960,60 euros y un tipo aplicable del 30,60 lo cual supone un aumento de 96 € anuales a pagar en las cuotas los trabajadores y trabajadoras autónomos que están en bases mínimas" explica desde UPTA su secretario general, Eduardo Abad.

Una idea en la que también coinciden desde ATA. “Traen malas noticias para los autónomos estos presupuestos: indudablemente que tengamos una subida de las cotizaciones en estos momentos no es una buena noticia. Todavía después de muchos meses de pandemia, donde muchos autónomos han estados cerrados, encontrarte con una subida generalizada, que va a afectar a más de 2,2 millones de autónomos, no es una buena noticia” apunta en Hora 25 de los Negocios su presidente, Lorenzo Amor.

Disiente, sin embargo, María José Landáburu, secretaria general de UATAE que defiende que “esto no es ninguna sorpresa”, pero apunta que el verdadero problema de los autónomos es “que todavía seguimos teniendo bases de cotización muy por debajo de los asalariados, tenemos 960,60 euros, mientras que los asalariados tienen la base mínima en los 1125 euros, que no hay una prestación por cese actividad...”