El portero que lleva tres años sin ver los penaltis de su equipo: desde entonces nunca los han fallado

Stole Dimitrievski, guardameta del Rayo Vallecano, ha pasado por los micrófonos de 'SER Deportivos' con Francisco José Delgado. El portero macedonio forma parte del once titular del equipo revelación de la Liga que actualmente ocupa la sexta posición de la tabla. "Las cosas están saliendo muy bien. Ahora mismo todo el mundo juega bien, no hay una liga de arriba y otra de abajo. Si seguimos haciendo las cosas bien podemos ganar a cualquier equipo", ha señalado ante el duelo que le espera al equipo madrileño ante el Elche este domingo.

Dimitrievski ha señalado que una de las claves de este Rayo es que tienen "las ideas muy claras" de lo que les explica el técnico Andoni Iraola y el cuerpo técnico, y que el principal objetivo es "consolidarnos en Primera División". Asimismo, el guardameta se está haciendo importante en su selección donde ya ha jugado 50 partidos.

En su cuarta temporada con el Rayo, Stole Dimitrievski se siente como en casa, y deja momentos peculiares sobre el césped de Vallecas. Por ejemplo, lleva tres años sin mirar una pena máxima a favor: "El último penalti que vi hace tres años en Lugo y lo fallamos, decidí no ver los penaltis, nunca los veo y siempre los metemos. Se ha hecho una tradición y me da suerte. Si no sucede otra cosa voy a seguir así porque sale bien y mis compañeros los marcan". "Miro fijamente un punto", ha explicado.

Sin embargo, el portero macedonio ha admitido que cada vez es más complicado parar un penalti con la nueva norma ya que "tienes que estar en la línea y no hay tiempo para poder lanzarte, viene a una velocidad muy rápida". "Hay que estudiarlo, ver todos los gestos y detalles para poder parar un penalti. la cosa está muy difícil", ha continuado. Además, el campo del Rayo tiene la particularidad de que una banda no tiene grada pero que cuando se juega en el fondo donde hay gente al final "te da el doble".