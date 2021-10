Philippe Lançon: "Tienen miedo, y el miedo no da buenos consejos"

Philippe Lançon pone el foco en el atentado que sufrió en primera persona hace seis años. El escritor francés narra cómo ha cambiado su vida desde aquel 7 de enero de 2015. El periodista que continúa trabajando en la revista satírica francesa ‘Charlie Hebdo’ ha explicado que los compañeros que perdió a causa del atentado siguen presentes en su recuerdo y que “escribir es dar vida a todo, incluido lo que ha muerto”.

En la charla que ha mantenido con Javier del Pino ha narrado su experiencia personal y más íntima. Su prioridad es vivir de forma tranquila y discreta para protegerse y proteger a su familia. Ha afirmado que todavía sigue recibiendo amenazas y, por ejemplo, simples acciones como borrar el nombre del buzón son medidas de autoprotección que ha tenido que incorporar a su día a día.

Lançon ha reflexionado sobre la culpabilidad de seguir vivo y la felicidad de haberse salvado. En sus palabras explica esta sensación: “Hay una parte de mi que vive para sobrevivir, y con el tiempo hay otra parte que ha sobrevivido para vivir”. Además, ha contado que a veces le cuesta conciliar el sueño. Aunque eso le sirve para su labor de escritor, “las pesadillas son avanzadillas del territorio al territorio de ficción que poco a poco voy investigando”.

También ha reflexionado sobre los actuales límites a la libertad de expresión y la autocensura: “Realmente, creo que el humor que es una forma de la libertad de expresión, es muy importante, y los inconvenientes que puede tener esa libertad y ese humor, pueden dañar a ciertas personas o grupos, eso es un inconveniente que es mucho menos que el inconveniente que significaría el silencio”.

El periodista ha calificado la decisión de The New York Times de eliminar algunas viñetas por corrección política como algo “patético, es una derrota intelectual terrible”. Y considera que “tienen miedo, y el miedo nunca da buenos consejos”. Sobre la actualidad política cree que hay que protegerse del día a día, porque el nivel es bajo, y no hay que rebajarse.