El mercado laboral de hoy... y de mañana

La pandemia ha cambiado radicalmente muchos de los procesos laborales en los que estamos inmersos en nuestro día a día y ha acelerado muchos otros. Tanto, que una de cada cuatro empresas asegura que, en los próximos cinco años, automatizará un 20% de sus tareas. Así lo refleja, al menos, el Informe de Tendencias de Recursos Humanos de Randstad que, en colaboración con la CEOE ha consultado a casi 350 compañías, entre las cuales, más de la mitad apunta que prevé contratar a nuevos empleados en los próximos doce meses pese a que la incipiente automatización de las tareas se incrementará en los próximos cinco años. De hecho, un 71% de las empresas cree que automatizará alguna de sus áreas de producción en ese plazo. Sin embargo, ahora mismo-, el principal proceso que está viviendo el tejido empresarial es la digitalización: tan es así que más de tres de cada cuatro compañías apuntan que, entre este año y el que viene los principales cambios organizativos que tendrán lugar dentro de la empresa se deberán a la digitalización, la innovación tecnológica o los nuevos modelos de trabajo.

En este sentido, uno de los principales cambios laborales que ha conllevado la pandemia es el incremento del teletrabajo. Así, más de la mitad de las empresas tienen pensado aplicarlo en los próximos 3 años -es decir, casi 8 de cada 10 de las que pueden hacerlo- lo que supone que, entre el período previo al covid y el posterior, el número de empresas que se ha decidido a optar por el trabajo a distancia se ha duplicado.

Valentín Bote, director de Randstad Research, señala en Hora 25 de los Negocios que “la digitalización no es algo que haya surgido con la pandemia, es un proceso que viene de antes, que forma parte de una nueva oleada de la revolución industrial que empezamos en el siglo XVIII, pero, sin duda, ha experimentado una aceleración y, dependiendo del sector, hemos podido avanzar de golpe 5 o 10 años, en esta materia y, en muchos casos, hay empresas que están adoptando medidas de digitalización y de automatización muy agresivas”.

Así, el mercado de trabajo está recuperándose de la crisis vivida, pero también con la parte negativa. Así, los niveles de afiliación ya se han recuperado, la tasa de paro está bajando, los trabajadores en ERTE disminuyen... pero con la vuelta de la actividad repunta la que sigue siendo gran mancha del mercado de trabajo: los accidentes laborales. Entre los meses de enero y agosto se han registrado 730.000 accidentes de trabajo... casi 100.000 más que el año pasado en los mismos meses. De estos accidentes, la mitad han obligado al afectado a cogerse una baja. Y han muerto 467 personas en accidentes laborales, incluyendo los llamados in itinere -es decir yendo o volviendo al lugar de trabajo-tan solo cuatro menos que el año pasado.

“Hay un relanzamiento de la actividad y del regreso al centro de trabajo y eso hace que, lamentablemente, la siniestralidad se dispare, pero no tiene que ver sólo el índice de la actividad, sino también las condiciones y la falta de inversión que desde hace un tiempo venimos denunciando: un trabajador no puede perder la vida yendo a ganársela y se tiene que afrontar desde escenarios de plantear un plan de choque que combata el marco de siniestralidad laboral, principalmente la mortal, pero no solo” apunta en Hora 25 de los Negocios José De Las Morenas, Coordinador de Salud Laboral de UGT.