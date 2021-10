Jorge García, entrenador de Paula Badosa: "Todo lo que está consiguiendo no nos lo planteábamos"

Paula Badosa se enfrentará a Azarenka en la final de Indian Wells. Será una oportunidad única en la carrera de Paula y el comienzo de algo muy bonito. La tenista de tan solo 23 años afrontará su primera final. Sin embargo, es tarea complicada, puesto que ninguna tenista española ha logrado llevarse este título.

Para analizar el partido, el último tramo de Carrusel Deportivo contó con un invitado de lujo, Jorge García, entrenador de Paula Badosa que nos contó cómo está viviendo los instantes previos a la final la tenista: “Muy contenta con muchas ganas de afrontar la final mañana. Está tranquila, está con mucha confianza y toca seguir”. Además, nos desveló la rutina que tendrá Paula en un día tan especial: “Igual que todos los días. Vendremos tres horas antes calentaremos haremos charla pre partido, calentaremos y al partido”

La gran progresión de Paula Badosa

La carrera de la tenista española ha sufrido un despunte en este último año, y así lo comentó Jorge García: “Paula este año ya venía teniendo un crecimiento muy bueno. En Madrid hizo semifinales y ya se estaba viendo que estaba a un nivel muy alto. Poquito a poco, pero podía hacerlo”. Y es que nunca ha disputado ninguna final, y ella se encuentra más motivada que nunca: “Mañana es su primera final. Tiene mucha ilusión muchas ganas y toca disfrutarla y aprovechar la oportunidad”.

Badosa ha ido avanzando en el torneo tras vencer a rivales de la talla de Jabeur o Kerber gracias a su buen juego. Sin embargo, Jorge García ha implantado la técnica ‘Cholo Simeone’: “Todo lo que está consiguiendo cuando llegamos aquí no nos lo planteábamos. Íbamos partido a partido y las cosas se han ido dando. Está a un partido de conseguirlo”.

Indian Wells es un torneo que históricamente se ha dado mal a las tenistas españolas. Tan solo Conchita Martínez ha logrado llegar a dos finales, en el 92 y en el 96, pero sin conseguir el título: “Es muy complicado, es muy difícil y se tienen que dar muchas cosas para que se den y se están dando. Paula esta con un nivel de confianza muy alto, pero es muy difícil de conseguir. Son muchos años de trabajo”.

Una nueva etapa García- Badosa

Como explico el entrenador a Yago de Vega, los dos protagonistas ya habían formado equipo cuando Paula era muy joven, y tras dos años alejados han vuelto a retomar su camino juntos: “Ya habíamos trabajado muchos años y muchas veces habíamos estado a punto, pero no se había dado. En el US Open mantuvimos una conversación, ella estaba sin entrenador y se dan circunstancias de la vida para que volvamos a juntar caminos. Yo la entrené de los 13 a los 17 y luego de los 20 a los 22 estaba dentro de su equipo. Los dos últimos años no he estado con ella, pero nunca perdí el contacto”.

Jorge García también destacó la principal cualidad de Badosa, aunque como comentó, es una jugadora muy completa: “La intensidad. Está jugando a una intensidad muy alta y no tiene agujeros. Tiene buena derecha, buen revés y buen saque. Ha mejorado físicamente y eso le ha hecho ser más competitiva. También le ha ayudado mentalmente”.