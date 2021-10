"Anda que no tiene que merendar Ansu Fati para ser como Karim Benzema"

La 'Barra Libre' de 'SER Deportivos' con Francisco José Delgado ha analizado cómo llega el Barcelona y el Real Madrid antes del Clásico que se disputará este domingo en la Liga. Asimismo, el penalti pitado a favor de los azulgranas, el gran estado de forma en el que ha vuelto Ansu Fati y el debut del 'Kun' Agüero en el Camp Nou también han sido temas a tratar en el programa deportivo de la SER.

El penalti de Gayà a Ansu Fati

Antonio Romero: "El penalti del Barça es una jugada dudosa. Sabía que Jordi Martí se iba a tapar, pero Talavera, si esta jugada hubiera sido en el partido del Madrid... el arranque de Talavera hubiera sido muy diferente".

"Si Jordi Martí entra diciendo que es penaltito... Pacojó, cambia de tema. Creo que es una jugada gris y admite la equivocación del árbitro porque en directo parece penalti. Solo digo que si hubiera sido con el Madrid estaríais entrando en la Barra Libre de otra manera".

Miguel Martín Talavera: "Para mí no es penalti. Es una batalla perdida y me gusta que estéis virando hacia mis posturas con el VAR, y sobre todo Gil Manzano. Como es el ojito derecho de Velasco Carballo siempre será protegido, pero está en el furgón de cola de los árbitros de penalti y ayer lo volvió a demostrar".

"Cómo no va a condicionar... si toca la pelota. Ansu pierde el equilibrio porque le toca Gayá y no puede rematar. Todos los contactos en el fútbol no son falta, lo que no puede hacer Gayá es desaparecer. Para mí es injusta la victoria del Barça".

Jordi Martí: "Yo dije penaltito. Gayà toca a Ansu Fati pero no es un penalti clamoroso".

Jacobo Buceta: "Penaltito es como cuando Rexach decía lo de media ocasión".

Crisis del Barcelona

Antonio Romero: "El Barcelona la primera parte hace muy buen partido hasta que le duró el físico a Ansu Fati. Lo de Ansu es un jugador espectacular, todos nos alegramos por su recuperación, es bueno para la Liga y ojalá lo pueda retener el Barça, que eso está por ver. Parece que va encaminado, pero no está cerrado. El Valencia a pesar del resultado fue superior: dos palos y una parada de Ter Stegen".

Miguel Martín Talavera: "Lo de la Asamblea habla de la degradación social e institucional de donde está el Barcelona, ya ni los turistas".

Jordi Martí: "La hinchada hay que reengancharla. Si este fin de semana, el Barça gana... a veces las crisis... Ansu Fati garantiza la alegría. ¿No os gustó la primera parte con un Barça con extremos abiertos? El Barça puede ganar al Madrid".

Antón Meana: "Siento pinchar el globo, para el Clásico del domingo no os da. Si el Madrid está bien, no os da".

"Uno de los problemas del Barça es que 26.000 socios han dejado su carné en excedencia. A pesar de todo las entradas se liberan".

"Si Florentino tiene el domingo que viene un Clásico, no le va el 50% del estadio y suspende una asamblea antes de terminar llevamos todo el rato machando al Real Madrid. Lo del Barça es una crisis galopante de identidad y de que la gente no quiere ver al Barça, si llenan el estadio es porque quieren ver el Clásico".

"Tiene el Barça para taparse de Hazard... no tiene que merendar Ansu Fati para ser Benzema... El Barça puede ganar igual que ganó el Espanyol y el Sheriff".

El Madrid... ¿mejor que el Barça?

Antonio Romero: "Hace un año el contexto era mucho peor y se clasificó, llegó a semifinales... Ese contexto ya se ha sufrido con otro equipo diferente. Zidane siguió después de palmar en Kiev contra el Shaktar, se sentó que si no le destituían era porque se llamaba Zinedine Zidane. Y luego lo levantó. Ese contexto sí que era complicado porque estuvieron a punto de caer en grupos de Champions".

Miguel Martín Talavera: "El Real Madrid no ha hecho las cosas mucho mejor que el Barça... de hecho, si gana el Barcelona este próximo fin de semana le adelanta. ¿Por qué va a ser favorito? Hay que razonarlo, no tirar una bravuconada. El Barça llega en una misma tesitura, decir que da igual lo que han hecho... hay que argumentarlo".

"El año pasado el Madrid no pudo jugar ni en su estadio, hizo una competición totalmente adulterada".

Jacobo Buceta: "Si mañana el Madrid derrapa... el Shaktar se les pone por delante. Ese contexto llevaría a lo que decía Jordi de que cuidado esta crisis puede ir por barrios".

El nivel de Ansu Fati

Antonio Romero: "Me alegro de todo lo que le pase a Ansu Fati porque es el futuro del Barça y de la Selección y te digo: el Real Madrid es favorito mañana en Champions y en el Clásico. En base a que el Madrid siempre es favorito".

Miguel Martín Talavera: "Me puse muy contento por ver el nivel de Ansu Fati. Creo que es un futbolista distinto, genial y que le respete esa lesión tan dolorosa. Yo sonreía porque es una maravilla verle. Días atrás estaba apesadumbrado por la baja de Ferrán, pero lo de Grecia y Suecia con Ansu bien lo veo de otra manera. Cómo no voy a estar contento".

Jacobo Buceta: "El que está sonriendo es Memphis Depay que en vez de tirar la pared con Braithwaite y De Jong está con Ansu Fati y Gavi".

El 'Kun' en el Barça

Antonio Romero: "Creo que el Kun Agüero lo va a tener muy complicado para tener un papel destacado en el Barcelona esta temporada. Para triunfar de manera regular se tiene que poner físicamente en perfecto estado de revista".

Jordi Martí: "Pienso que nadie cree que el 'Kun' vaya a ser un gran protagonista de peso en este Barcelona, pero puede ser muy útil en algunos momentos. La hinchada la recibió con los brazos abiertos".

La necesidad del Atlético de Madrid

Antonio Romero: "El Atlético tiene estadio, afición y plantilla para decir que el equipo tiene que ir a por el Liverpool. Me parece una gran noticia porque antes esto no era así".

Miguel Martín Talavera: "Hay que igualar la intensidad del Liverpool, hay que jugar rápido e ir fuerte. Hay que ser contundente como dice Simeone. El año de la pandemia no solo consiguió ganarle, sino que consiguió que el mejor equipo entonces ni tirase a puerta. Hay otro contexto y jugadores, pero esa es la forma. Hay que ir a por el Liverpool como han hecho contra el Barça de Guardiola, contra el Bayern con el golazo de Saúl, como contra el Chelsea. Me espero un Atlético que salga a morder, a por todas".