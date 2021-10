Alberto Iglesias, nominado tres veces a los Oscar: "Soy un poco 'dejao', nunca me he preparado un discurso"

Bajo el seudónimo 'El puente', Alberto Iglesias (San Sebastián, 1955) ha comenzado este viaje en el puerto al que iba de pequeño con una caña de pescar: "Me fascinaba ver los barcos que llegaban y salían... pero hacia el mar siempre he tenido dos sensaciones: la belleza y el miedo".

Alberto Iglesias es el compositor de bandas sonoras más prestigioso del cine español; tiene el récord de Premios Goya (11 galardones); ha sido nominado en tres ocasiones a los Premios Oscar y a los BAFTA.

El compositor ha repasado su trayectoria y vinculación con directores como Julio Medem y Pedro Almodóvar y ha reconocido que nunca escribe los agradecimientos cuando está nominado a un premio: "Soy un poco 'dejao', nunca me he preparado un discurso porque eso supone que creo que me lo van a dar... Aunque también creo que el reconocimiento supone que no estás tan solo", explica.

El gatopardo termina esta conversación acompañado de su familia y amigos en el faro de la isla de Santa Clara en San Sebastián como motivo de la instalación que realizó su hermana Cristina Iglesias: "Aunque es un espejo de lo que es la profundidad del mar, me parece que es un espejo de la profundidad del espíritu".