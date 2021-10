¿Qué te llevarías a Supervivientes, tortilla con o sin cebolla?

Tortilla siempre con cebolla. Siempre. Aquí no hay debate posible. Tortilla con cebolla.

Define arbitraje, fútbol y la radio en tres palabras.

Incomprendido, fascinante y sorprendente.

Llevo mucho escuchando Carrusel Iturralde, y me gustaría que le expliques el fuera de juego a mi madre.

Para no estar en fuera de juego... algo rápido, entre la línea de fondo y el balón tiene que haber al menos dos contrarios. Así no estás en fuera de juego.

¿En el fútbol se podría implantar la norma del rugby de que solo el capitán habla con el árbitro?

Se podrían implantar muchas cosas. El futbol está mucho más asilvestrado que el rugby tanto en el campo como en las gradas. Por lo tanto, mucho tendríamos que aprender del rugby.

La anécdota más divertida que has tenido con Joaquín o con más jugadores del Betis.

La de Joaquín ya la conté aquí, en un córner. Con el Betis no recuerdo, tengo una muy buena con Cristiano Ronaldo. Dijo una vez que era muy bueno en el pimpón, salió en un periódico. Yo en casa tengo también pimpón. En el descanso iban perdiendo 1-0 y me acerco a Xabi Alonso. Me acerco a las escaleras del Bernabéu y le dijo a Xabi... 'oye, a este se le puede vacilar o qué'. Xabi me dijo que sin problema. Fui y le dije que tenía la boca muy alegre, que hablaba mucho. Él me decía 'si yo no te he dicho nada'. Le dije que yo le reventaba al pimpón. Me miró de arriba hasta abajo y me dijo 'número uno en el campo y en el pimpón'. Y ahora te lo enlazo con el Betis. Yo me lesionó en un Betis – Real Madrid y dejo de arbitrar. Antes de empezar estamos calentando y yo estaba en la línea de fondo. Un asistente me dice que me llama Cristiano Ronaldo. Le miro y me hace el gesto del pimpón. Se acordaba, fíjate. Yo me lesiono en el minuto 35 o así e iba cojo. Tenía que haber descontado. No podía ni andar y pité en el 45 justo. Ronaldo me dijo que no había añadido nada y que por qué pitaba. Le dije que creía que me había roto. 'Pues haber pitado antes', me respondió.

Quería preguntarte si hay algún deporte minoritario que te guste ver y si te gustaría ser árbitro de alguno.

Me gusta ver todos, hasta el curling. ¿Arbitrar? Me gustaría arbitrar un partido de tenis de mesa. Tiene que ser rapidísimo. Me encantaría. Tengo un amigo que es árbitro internacional de tenis de mesa.

Me gustaría preguntarte de qué era la botella que descorchó usted para celebrar la victoria de Francia en la Nations League antes España.

No tengo que descorchar ninguna botella para seguir diciendo que es fuera de juego.

Dani Garrido. Don Eduardo Iturralde González, aquí tu vinagre favorito. El oyente de radio sabe que eres un consumidor de música brutal. Te aparece el genio de la lámpara y te dice que te puedes reencarnar en el artista musical de la historia que te de le gana. ¿En quién te reencarnarías?

Janis Joplin. Una mujer rompedora, una personalidad única, una infancia muy complicada y una mujer que se hizo a ella sola. Era una voz privilegiada para ser blanca.