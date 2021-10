"Joao Félix no se puede ir andando cuando va perdiendo, es lamentable"

El Real Madrid superó plácidamente al Shakhtar por 0-5 en la tercera jornada de la Champions League, acercándose al primer puesto de su grupo y volviendo a la senda de la victoria en Europa.

Por su parte, el Atlético de Madrid fue derrotado por el Liverpool por 2-3 en un encuentro con mucha polémica. Griezmann fue expulsado después de marcar un doblete, el tercer gol del Liverpool llegó a través de un penalti y, posteriormente, el VAR anuló un gol favorable a los colchoneros.

Además, la FIFA propone un Mundial cada dos años, y la Superliga pretende ser una competición abierta. Sobre todo ello se ha debatido en El 'Sanedrín' de El Larguero.

La polémica del Wanda Metropolitano y la derrota del Atleti

Pablo Pinto: "Partido de prepandemia, por el ambiente parecía el Calderón. Estoy cabreado con el árbitro porque creo que se ha cargado el partido".

Javier Matallanas: "En el campo no lo he visto todo muy bien. La expulsión es rigurosa y se ha cargado el partido. El Atleti ha jugado muy bien, ha sido ambicioso cuando parecía que le iban a caer cinco. El primer tiempo ha sido un espectáculo, para volver a verlo".

Jesús Gallego: "Joao Félix y Griezmann tienen que jugar mucho más juntos. Me preocupa la deriva de este fútbol moderno, vamos a terminar con que los jugadores no pueden levantar la pierna por encima de la cadera. Nos estamos cargando el fútbol".

Miguel Martín Talavera: "Esta noche, Ibrahimovic hace una todavía peor y saca amarilla. La de Griezmann no es roja. El Atleti toma nota saca cosas negativas como los problemas atrás con Kondogbia y Hermoso, pero también cosas positivas como la paliza de Koke y de De Paul, que va camino de ser uno de los mejores fichajes del año. Lemar no se parece al del pasado, vuela. Ese centro del campo curra y da mucha salida a la pelota".

Julio Pulido: "Me queda la duda de qué hubiese pasado si no expulsan a Griezmann. El Atleti estaba mejor y esa acción ha determinado mucho. Siempre he estado en contra del VAR, decían que venía a hacerlo más justo, y hoy ha sido así".

📻🔴⚪️ Sanedrín | La polémica arbitral en la derrota del @Atleti



❌@JGALLEGOonfire: "La deriva del fútbol moderno es increíble, no puedes expulsar a Griezmann por eso"



🔴Directo:https://t.co/PSsbmGV4Qe — El Larguero (@ellarguero) October 19, 2021

Antonio Romero: "Se ha demostrado que el Atleti ha cogido de la solapa a uno de los más poderosos de la Premier. No existe esa gran diferencia entre equipos ingleses y españoles. Lo más grave me parece que un árbitro pite penalti habiendo contacto y lo corrija, el VAR y los árbitros le están haciendo mucho daño al fútbol, porque aquí nos dijeron que no entraba el VAR. Lo anula de manera ilegal porque no es un supuesto para revisar".

Miguel Martín Talavera: "No es penalti, pero justicia es que siempre se aplique el mismo criterio. Esto no va de si es el Atleti o no".

Jesús Gallego: "El protocolo es una vergüenza, es una milonga que nos están vendiendo desde hace años".

Iturralde González: "El fallo más claro es que el primer gol del Atleti es fuera de juego, Lemar interfiere. Griezmann está bien expulsado, pone en peligro la integridad física del contrario. El penalti de Hermoso es claro, y el que le hacen a Giménez se anula porque en el VAR consideran que no hay penalti".

Pablo Pinto: "Pero Griezmann no va a hacer daño".

El no saludo entre Klopp y el Cholo y la salida de Joao Félix

Miguel Martín Talavera: "A Klopp le ha sorprendido que el Cholo se fuese corriendo sin saludar. Creo que Simeone no le ha visto. Lo hace siempre y luego saluda en el vestuario".

Antonio Romero: "Klopp no tiene por qué saber cómo actúa Simeone al acabar los partidos. Simeone debería ir a saludarle".

Miguel Martín Talavera: "Perdiendo, ves que Lemar y De Paul se van corriendo y Joao se va andando. Me parece lamentable. Esos detalles penalizan al portugués y no le ponen a la altura de sus compañeros".

Javier Matallanas: "No estoy de acuerdo. Deja detalles buenísimos hoy. No se han percatado muchos atléticos porque le estaban despidiendo por su partidazo".

La cómoda victoria del Madrid y la actuación de Vinicius

Antonio Romero: "El Shakhtar le ha dado muchas facilidades al Madrid y Vinicius ha estado muy cómodo. Su mejor partido en Champions está por llegar".

Jesús Gallego: "Ancelotti se ha dejado de experimentos y ha hecho un partido serio, pero su partido no ha sido bueno. La primera parte, sin lujos, se ha mantenido igualada. Luego el rival se ha abierto y se ha acabado todo. El Madrid necesita continuidad en la alineación".

Julio Pulido: "Ha nacido un Vinicius distinto, no tiene nada que ver con el de otros años. Tiene gol, tiene definición, tiene regate efectivo, que son cosas que no tenía. Su gol es una obra de arte absoluta".

📻⚪️ Sanedrín | La victoria del @realmadrid en Ucrania



⚽️ @aromeroser: "No creo que sea el mejor partido de Vinicius en el Madrid, el rival le dio muchas facilidades"



🇧🇷 "Su gol ha sido para el recuerdo"



🔴Directo:https://t.co/PSsbmGV4Qe — El Larguero (@ellarguero) October 19, 2021

Jesús Gallego: "Pese a ello, hoy ha tenido algunas que se le han ido muy lejos. No le vendría mal quedarse media hora más a disparar desde fuera del área".

Pablo Pinto: "Los jugadores evolucionan. A Vinicius se le fichó con 18 años y tenía mucho margen de mejora".

Javier Matallanas: "Igual estáis corriendo mucho. La semana pasada decíais que se le había secado la pólvora".

Pablo Pinto: "Solo se puede dar un Balón de Oro por temporada...".

Antonio Romero: "Ya pensando en el Clásico, no sé si jugarán Rodrygo y Vinicius en el Camp Nou. A lo mejor saca a Valverde como cuarto centrocampista, que hoy ha podido descansar".

Jesús Gallego: "Sería una mala noticia. Ancelotti ha dicho que tienen que jugar 4-3-3, y poner a Valverde es renunciar a ello".

Mundial cada dos años

Mario Torrejón: "Demuestra que lo del fútbol es del pueblo y la afición es una milonga. La gente quiere ver la fase final y no la clasificación, quitan los partidos que no interesan pero a cambio ponen más. El fútbol tiene que evolucionar, pero el Antiguo Testamento tiene cosas que no deben tocarse. A ver quién paga esta fiesta cuando los jugadores estén fuera".

Jordi Martí: "Ven que la Champions crece, que el Mundial de Clubes crece, que la Copa América crece... y ellos quieren hacer lo mismo. Necesitan el apoyo de la UEFA".

Antón Meana: "Yo prefiero cada cuatro. Si se oponen UEFA y CONMEBOL, esto no saldrá adelante. El problema es que todos están peleando por los mismos jugadores, porque los mismos jueguen muchos más. Por ejemplo, los del Levante no juegan tantos partidos y podrían jugar más".

Pablo Pinto: "Tiene mucha jeta la FIFA, ya que no pagan por los jugadores, pero quieren más dinero. Como le diga a mi mujer que me voy cada dos años en vez de cada cuatro...".

📻🏆🌍 Sanedrín | La FIFA quiere hacer un Mundial cada dos años a partir de 2026



❌ @PabloPintoDep4. "Tiene mucha jeta la FIFA, ya que no pagan por los jugadores, pero quieren más dinero"



🔴Directo:https://t.co/PSsbmGV4Qe — El Larguero (@ellarguero) October 19, 2021

Julio Pulido: "Yo prefiero un Mundial cada dos años y que no haya partidos de clasificación intrascendentes. Se busca la convivencia entre clubes y selecciones, pero no se les pregunta a los jugadores. Habría que preguntarles a ellos si están dispuestos. Esto invita a que haya menos partidos y por lo tanto menos carga física para ellos. La Liga o la Copa del Rey son todos los años y no dejan de ser especiales".

Jesús Gallego: "Estamos viendo el desastre que está pasando con los jugadores sudamericanos. ¿Cómo planifico mi pretemporada si sé que un futbolista va a empezar conmigo, se va a ir y volverá un mes más tarde? Llevamos muchos años conviviendo selecciones y equipos, con fricciones, pero ha ido bien. Esto es un paso atrás".

Iturralde González: "Solo vemos la perspectiva de Europa, que es mucho más bonito un Mundial cada cuatro años. Pero el voto de Gambia, por ejemplo, vale lo mismo que el de un país europeo. En África y Asia sí interesa, jugarán muchos más partidos y tendrán más posibilidades. No entiendo que los defensores de la Superliga no defiendan un Mundial en el que juegan los mejores".

Miguel Martín Talavera: "Si lo especial, lo extraordinario, lo haces habitual, deja de serlo".

La nueva Superliga

Mario Torrejón: "Se busca un golpe de efecto con los méritos deportivos. Endurecerá los requisitos para acceder a la competición. En España ahora van cinco y se reduciría el número de equipos. El cambio fundamental es que no se necesitaría a la UEFA para organizarlo, además de la reducción de equipos. Se quiere que vayan exclusivamente los mejores".

Julio Pulido: "Hoy ha muerto la Superliga y nace una cosa muy distinta. Lo de que siempre iban a jugar los mismos ya no es así. La Superliga ha muerto y surge algo diferente".

Jordi Martí: "Es cierto que esa Superliga que se presentó de esa manera tan grotesca ha muerto. El formato que conocimos a través de Florentino está dinamitado. Aparece una competición en la que parece que hay dos grupos de 10, con ascensos y descensos. Es un formato más razonable".

Miguel Martín Talavera: "Me sorprende lo que ha dicho Cerezo. El Atleti entiende que es imparable, y ese será el nuevo camino que se seguirá".

📻🚨🏆 Sanedrín | La Superliga será una competición abierta



👊 @mariotorrejon: "Es un golpe al monopolio de la UEFA"



🤔"Pienso que se endurecerán las condiciones para entrar a la Superliga"



🔴 Directo: https://t.co/PSsbmGV4Qe — El Larguero (@ellarguero) October 19, 2021

Javier Matallanas: "Cuando la Superliga se anuncia, es Cerezo quien mete a Gil Marín en la Superliga. La Superchampions que estamos viviendo, la de hoy, me encanta".