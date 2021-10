DIRECTO | Otegi: "Si para que salgan los 200 presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos"

Susana Elguea

Pablo Casado ha asegurado en la sesión de control al Gobierno que Otegi "es un terrorista" y "no es un hombre de paz" y se ha referido a la frase de Otegi de "si para que salgan los 200 presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos", preguntando a Sánchez: "¿Va a sacar de la cárcel a los presos de ETA como dice Otegi?". "No rotundo", ha respondido Pedro Sánchez: "No hemos usado nunca el terrorismo y ahora tampoco lo haremos".