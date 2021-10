Iñaki Gabilondo, Premio Ondas Especial de la Organización

El periodista Iñaki Gabilondo ha sido reconocido este miércoles con el Premio Ondas Especial de la Organización "por su dilatada carrera radiofónica". Una distinción con la que el jurado de los Ondas, que en 2021 celebran su edición número 68, reconoce la labor de uno de los profesionales más destacados de la historia de la radio en España.

"Por su dilatada carrera radiofónica al servicio de la radio y de sus oyentes, por la dignidad con la que ha desarrollado su labor como periodista en tiempos difíciles y por su fidelidad a los proyectos profesionales emprendidos en diferentes etapas de la Cadena SER. En tiempos de zozobra y de incógnita en el mundo de la comunicación, su ejemplo ético y su apuesta por los valores que dignifican el periodismo, continúan siendo un ejemplo a seguir por parte de los hombres y las mujeres que se dedican a las labores radiofónicas", argumenta el jurado.

Gabilondo dirigió el programa Hoy por hoy entre 1986 y 1995, logrando la mayor audiencia que ha conseguido jamás un programa de radio en España.

Una larga trayectoria

Formado en la Universidad de Navarra, el periodista donostiarra inició su carrera radiofónica en Radio Popular. En 1969 pasó a dirigir Radio San Sebastián (Cadena SER) y dos años después llegó como director a la emisora de la SER en Sevilla.

En 1978 se instaló en Madrid para dirigir Hora 25 y en 1980 fue nombrado director de Informativos de la Cadena SER. Pero poco después fue nombrado director de informativos de TVE, donde vivió el golpe de estado del 23-F.

Tras su paso por la televisión pública fue director general de Radio Televisión 16 y en 1983 volvió a la Cadena SER, donde dirigió los espacios Aquí la SER, Matinal SER, Pido la palabra y Onda Media antes de asumir el mando en Hoy por hoy.

"La SER me ha dado todo"

El pasado 21 de septiembre Gabilondo se despidió de los micrófonos en una emocionante charla mantenida con Aimar Bretos, en Hora 25. "Hacerse mayor es un proceso de despedida. Voy a cumplir 79 años el mes que viene. Estaba claro que esto se acababa ya y me estaba aburriendo de mí", explicó.

"La SER a mí me ha dado todo. Cada vez que he oído que se encendía la luz roja he sentido el calambre de un niño que soñaba con estar ahí. Yo creo que era como casi todos los niños porque todos querían vivir en Disneylandia. Era de una familia muy humilde que vivía alrededor de la radio las fascinaciones de España. La radio como creadora de imágenes mentales, cada palabra nos llenaba el mundo de color. Cuando pasaba todos los días delante de Radio San Sebastián es como si fuera Disneylandia. Yo no he sentido nunca una mayor de triunfo que cuando fui director de Radio San Sebastián", reconoció en Hora 25.

Los Premios Ondas, que son los decanos de España y también los de mayor repercusión internacional, fueron instituidos por Radio Barcelona de la Cadena SER hace más de 60 años y en su presente edición han logrado superar, un año más, el récord de participación, alcanzando las 550 candidaturas procedentes de 17 países.