Teresa Perales: "Me molestó lo de la crisis de ansiedad; si hubiera sido así lo habría dicho sin problema"

Teresa Perales, nadadora paraolímpica con 27 medallas, será galardonada con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021. La medallísta española pasó por El Larguero para explicar cómo ha vivido su vuelta a España después del episodio da salud que sufrió tras ganar la palta en Tokio.

¿Cómo estás?

La verdad es que ya recuperada con medicación y eso. Ya de vuelta otra vez a la actividad pública.

Mañana, ya jueves, en poco más de 24 horas, te van a dar el premio más importante que puede recibir un deportista.

Pues sí, ya tengo el gusanillo por eso, porque es el premio con mayúsculas. Me hace mucha ilusión. Y bueno, es un honor, es un privilegio y voy a tener la suerte también de poder hacer un pequeño discurso.

Me has leído el pensamiento porque te iba a preguntar si tienes algo preparado. Conociéndote, seguro que sí.

Ya sabes, yo hablo de corazón, así que lo que estoy preparado es la emoción. Lo tengo más o menos todo controlado. Al final incluso leeré un poquito para no olvidarme nada del discurso, pero es un discurso hecho desde el más absoluto cariño, el más absoluto respeto. Este año normalmente solamente intervienen cuatro y han querido darme este esta vueltecita, así que yo lo agradezco en el alma.

¿Has visto la nómina de deportistas que han ganado el premio ante? Es el premio con mayúsculas



Sí, sí he visto quiénes han sido mis antecesores. Además lo he seguido a lo largo de todos los años, desde que tengo uso de razón. Soy consciente de la grandeza de los deportistas que han pasado por aquí. Y bueno, ahora a formar parte del elenco. La verdad es que hace una ilusión tremenda.

Que nadie piense que aquí se acaba la Teresa Perales, que ya te he oído decir alguna vez que que lo de París lo tienes entre ceja y ceja.

Pero es que solamente quedan dos años exactamente, está aquí a la vuelta de la esquina. Ahora yo tengo que ir.

La número 27 imagino que ha sido una medalla muy celebrada para ti, Teresa.

Pues muchísimo, muy celebrada, muy deseada. Tanto como si hubiera sido la primera que ganaba en toda mi vida. Sabes lo que me ha costado el llegar hasta allí, el superar la luxación de hombro, contra todo pronóstico. En un principio la idea era entrar en las finales, pero luego ya me dije que estaba bien, que con mi cuerpo estaba reaccionando y dije 'ostras, voy a intentar que no quede nada por tirarme a la piscina y me tiré con toda mi alma'. Y mira, al final conseguí la plata.

Te queda una para alcanzar a Phelps.

Pues me queda una, estuve cerquita, el uno quiere conseguir alguna más. Pero por centésimas de segundo estuvimos ahí, muy cerquita. Pero bueno, así una excusa perfecta si ya tengo que seguir obligatoriamente.

Justo consigues la medalla terminada la competición y a partir de ahí, ¿qué te pasó? ¿Qué ocurre exactamente con Teresa Perales? Nadie mejor que tú para que nos lo aclares

Sobre todo porque hubo algunas informaciones erróneas que decían que era una crisis de ansiedad y depresión. Nada más lejos de la realidad: hablaban de meningitis y cáncer, o sea, enfermedades verdaderamente gordas.

Tuve crisis convulsivas y espasmos que hacían que mis brazos se movieran de manera descontrolada y no había forma de ponerle remedio. Y bueno, estuve bastante malita. Nueve días en Tokio, otros diez días en la UCI, en Madrid y otras tantas en planta. O sea que bastante fastidiada.

Fue un susto, un susto muy gordo, pero que afortunadamente se ha quedado en el susto y ahora está todo controlado, con medicación, sin diagnóstico.

No te han diagnosticado enfermedad, no se sabe lo que es.

Todavía no sabe lo que es, aunque quedaban algunas pruebas, pero puede que no se sepa el diagnóstico final. O sea que a lo mejor ha sido algo funcional, no es un problema orgánico, así que pues no sabemos exactamente qué es lo que pasó, pero pasó.

Además has dicho que fue justo cuando acaba la competición. Justo termina y antes de volver a España.

Antes de volver a España, terminé el 4x100 y terminé hecha polvo, de hecho. Recuerdo que cuando terminó me quedé boca arriba y no me podía ni girar. Yo veía a mis compañeras que me estaban gritando 'muy bien'... Y al terminar pues ya notaba que no iba la cosa bien del todo. No imaginaba que podía ser algo así y nada. Al día siguiente no pude estar bien, pero esa noche ya empezó todo. Y a partir de hoy te puedo contar poco porque perdí hasta el conocimiento, no me acuerdo mejor pues de casi nada.

¿Lo perdiste durante horas?

"Creo que durante bastante rato. Desde entonces en mi cabeza son como flashes de los recuerdos. O sea que entiendo que he estado bastante tiempo con todo el conocimiento perdido"

Lo más importante escuchar que estés bien, que es lo más importante, aunque sin diagnosticar todavía. ¿Qué es lo que más te molestó?

Lo de la crisis de ansiedad, eso me molestó mucho porque me enteré tarde. Decía ¿pero por qué han dicho esto? Se había filtrado una información que era incorrecto y además es un dato médico. Si hubiera sido una crisis de ansiedad, yo lo habría dicho sin ningún problema, faltaría más. Entra dentro de lo más normal que le puede pasar a cualquier persona. Y este año que hemos tenido el caso de Simone Biles que es muy valiente, ya lo ha reconocido. Me da la impresión de que me metieron en el mismo saco.

¿Qué pesa más en la balanza?

Las dos me han dicho me han hecho pupa, la verdad, pero igual la de que me dijeran que me quedara a ver. Yo presupongo que me dijeron eso para darme una salida digna. O sea, quiero ser bien pensada y creer que era para darme una salida digna en caso de que no pudiera recuperarme. El caso es que me lo propusieron y que ya dije que no, que yo quería llegar a Tokio y que quería que tenía derecho. ¿Así se ha demostrado no? Que si me daban la oportunidad, que yo lo iba a aprovechar al mil por mil y al final alzarme con la medalla. Y lo de la crisis viola un poco la intimidad, ¿no? Primero porque era algo erróneo y me fastidia. Segundo, porque al final ha habido gente que se ha quedado con esa información y no ha ido más allá. Incluso por la calle me dicen 'ay, es que yo te entiendo porque también lo pasé'.

¿De quién te vas a acordar cuando nombren Teresa Perales Premio Princesa de Asturias de los Deportes, qué te va a venir a la cabeza? ¿De quién te vas a acordar en ese momento?

Me voy a acordar de muchas personas, pero hay una que especialmente nombro que no te voy a decir. Va a estar ahí conmigo. Así sí, va a estar aquí.

Pues nada, Teresa, no imaginas lo que nos alegramos, sobre todo de que estés bien por encima de cualquier premio. Enhorabuena por ese premio. Merecidísimo, porque hay pocos deportistas que lo merezcan tan claramente que nos pongan de acuerdo a tantos si. Así que un besazo gigante y gracias por estar en El Larguero.

Otro beso enorme para nosotros. Besotes. Hasta luego,