El futuro del teletrabajo en Europa

La pandemia alteró muchas de las costumbres, de los hábitos que teníamos arraigados, como por ejemplo, el trabajo. Antes de la crisis del COVID 19 el porcentaje de personas que teletrabajan habitualmente en Europa era del 15% llegando a ser un 40% con la pandemia. En menos de dos años, el teletrabajo se ha convertido en algo habitual para millones de europeos y se convirtió en la salvación para la mayoría de las empresas que no habrían sobrevivido sin la ayuda de la infraestructura laboral a distancia.

La pandemia parecía que iba a ser la oportunidad perfecta para que el trabajo a distancia se instalara de forma definitiva pero la realidad es que muchos sectores, con la rebaja de las restricciones y los buenos datos de la vacunación, están volviendo al modelo presencial y recelan de un modelo que tan buenos resultados ha dado.

Viable en determinados sectores

Para Maria Eugenia Rodriguez Palop, Eurodiputada de Unidas Podemos, miembro de las Comisiones de Empleo y Asuntos Sociales, las empresas no tienen motivos para aparcar el teletrabajo porque "ha quedado probado que se trata de una opción perfectamente viable en determinados sectores si se dan las herramientas y los requisitos técnicos necesarios. Pero también ha planteado desafíos que hace imprescindible su regulación. Ahora parece que se abre un modelo híbrido con la posibilidad de reducir la presencia en los centros de trabajo pero sin perder la centralidad en el empleo"

Si hablamos de porcentajes España ha estado casi en la media de Europa pero muy por delante en cuanto a la regulación. En Europa no hay un patrón único. En Portugal, por ejemplo, se ofrecen medidas para que el trabajo remoto y el híbrido sean ofrecidosde forma automática por las empresas. En Alemania se obliga a los centros de trabajo a que ofrezcan la posibilidad de trabajar desde casa siempre que no existan razones operativas de peso para no hacerlo. Y hasta hay países que tienen previsto ofrecer el teletrabajo como un derecho legal. La pandemia nos va dejar tareas pendientes y el debate sobre el futuro del teletrabajo es una de ellas.