Ataque xenófobo a una exposición sobre migrantes: "Los cortes son en el cuello y sabemos lo que eso significa"

Los actos de odio aparecen antes de que podamos darnos cuenta. En el marco del Festival Periplo, que es internacional y centrado en la literatura de viajes, y ubicado en Puerto de la Cruz (Tenerife), las migraciones han formado parte de los temas principales del festival. Entre un montón de actividades y charlas, han hecho una exposición en la calle, con una veintena de retratos en primer plano de diferentes personas migrantes, cuando estaban en un campamento provisional en La Laguna. A la mañana siguiente de ser expuestas, aparecieron rajadas a la altura del cuello y la boca Paula Fernández es, junto a Luz Sosa, una de las autoras de la exposición y se ha asomado a La Ventana para comentar lo sucedido.

Cortes que no se olvidan

Fotografía reparada con mensajes de alumnos del colegio Tomás Iriarte / Marcelino Martín Encinoso

“Es una imagen que difícilmente se me va a ir de la cabeza, no tanto por la exposición sino por lo simbólico detrás de un acto así”, ha lamentado al comienzo de su intervención. Se trata de rostros que tanto Fernández como Sosa conocen, al igual que sus historias. Tienen claro que no se trata de un acto de vandalismo, sino de xenofobia, tal y como ha explicado Fernández: “Es evidente que es un acto de odio, es una agresión racista y xenófoba. Los cortes son en el cuello, y todos sabemos lo que eso significa”.

Ante la posibilidad de hacer la exposición bajo techo, la autora lo tiene claro: “Desde un primer momento está pensada para la calle, para que sea visible. Las imágenes son de un tamaño considerable para adentrarnos en las miradas, en los detalles que esconden en los rostros. Detrás de los números hay un montón de historias, de sueños, aspiraciones y proyectos”.

El futuro está para reparar y reivindicar

Fotografía reparada con mensajes de alumnos del colegio Tomás Iriarte / Marcelino Martín Encinoso

Si algo positivo se ha podido sacar de esta agresión, es que al igual que hay quiénes quieren destruir, también los hay que quieren volver a unir. La exposición se encuentra ubicada justo enfrente del colegio de infantil y de primaria Tomás Iriarte. Alumnos y profesores pudieron ver el antes y el después de las imágenes. Debido al impacto que generó en unos y otros, han tomado la decisión de repararlas de una manera particular. Claudia Barroso es directora del centro y también se ha asomado a La Ventana para contar cómo ha surgido la iniciativa.

mensajes de apoyo a migrantes por parte de alumnos del colegio Tomás Iriarte / Marcelino Martín Encinoso

Barroso ha contado que desde el colegio sabían que la exposición dañada iba a impactar a los alumnos debido a que el centro es “muy plural y gran parte del alumnado es de origen inmigrante”. Fruto de las asambleas organizadas para hablar de lo sucedido, los niños y niñas decidieron que serían ellos quiénes arreglarían las fotografías.

En coordinación con el Ayuntamiento y con ayuda de los profesores, los alumnos usaron cinta adhesiva para volver a pegar las imágenes rajadas. “Trabajamos con los niños desde pequeños, desde que vienen, y nunca pudimos imaginar que esto podía ocurrir enfrente de nuestro colegio”, ha comentado. Como guinda a este buen gesto, varios niños y niñas de este centro decidieron pegar sus propios mensajes sobre las fotografías con mensajes de apoyo a esas personas y manifestándose contra el racismo y la xenofobia.