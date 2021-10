La anécdota de Calderón con LeBron James: "Se acerca mi hijo, le dice 'Qué pasa, Bron' y le pone el puño"

Como cada jueves, José Manuel Calderón, exjugador español de baloncesto y colaborador en la SER, ha pasado por los micrófonos de 'SER Deportivos' con Francisco José Delgado para destacar varias anécdotas en sus años en Estados Unidos, la actualidad de la temporada de la NBA que acaba de empezar. En esta ocasión, el base español ha recordado los momentos más destacables de su relación con LeBron James, así como la posibilidad que tuvo de llevarse un anillo como campeón de los playoffs.

Recuerdos con LeBron James

"Fue un año increible en los Cavaliers. La sensación de llegar a ese equipo tienes la sensación de que puedes ganar todo. El segundo día, porque el primero estás nervioso, te das cuenta de que ese equipo es diferente solo por la forma de afrontar cada entrenamiento".

"Es un tío muy normal. Es una persona que no puede salir casi a ningún lado. Tuve la suerte de estar en ese grupo de amigos cercanos, de pasar muchas noches de partidos de fuera cenando juntos, compartiendo miles de historias y conociéndole un poco mejor. Me recordaba un poco a cualquiera de nuestros compañeros, salvando las diferencias por el tiempo que he estado con ellos, era un poco estar en la selección española. Es un tío muy tranquilo y muy inteligente".

"Le interesan otras cosas. Hablabamos de España, vino, de fútbol, de la Selección. Ha invertido en Liverpool... está interesado en el día a día, no solo lo que hay en la liga".

"No es chupón para nada, al revés, tiene la capacidad de hacer que todos sus compañeros sean mejor. El decía que jugaras como tú juegas y él es capaz de adaptarse a esos roles de diferentes compañeros para hacernos mejor. Nunca he tenido la sensación de que LeBron está tirando mucho, cuando él lo hacía era porque veía que el equipo lo necesitaba y tenías la confianza de que anotara en esos momentos".

"Con Jaime, mi hijo mediano, hablábamos mucho de LeBron James, pero un día después del partido vienen al vestuario y de repente miro, no sé dónde esta. Él se había ido directamente hacia LeBron James que le dice "Qué pasa, Bron" y le pone el puño. Ahí tenía cuatro o cinco años. LeBron empezó a mirar a todos los lados como de quién es este niño, y estuvo hablando con él un montón de tiempo. Ahí te das cuenta un poco de la normalidad en ese sentido de que le siguió el juego".

El anillo con los Warriors

"No llegué a jugar. Nunca me llegué a sentir jugador porque no compartí un minuto con ellos, sí que es verdad que las maletas hechas y las camisetas de los Warriors estában hechas y las tengo, pero no compartí ni un minuto con ellos. Fue mala suerte y una lesión de Durant hizo cambiar un poco el rumbo de a quién fichaban. Llevaba el 8 en los Warriors. No hay muchas, pero hay amigos y algún familiar que las tienen".

Comienza la NBA

"Muy serio Giannis Antetokounmpo, dije el otro día que eran favoritos al título y tienen mucho ganado comparado con el resto de equipos".

"Es pronto, hay que dar un poco de margen a los Lakers, tienen muy buen equipo y tienen que ser favoritos pero les va a costar como a todos. No es fácil llevarse bien en la cancha desde el principio. Los Warriors pueden volver a aspirar a todo" "Va a ser una conferencia este muy entretenida".

"Ricky Rubio hizo muy buen partido con un doble-doble, va a ser el que más juegue y el mejor del año de los españoles".

Líos con Simmons

"Es un poco raro esta relación, llevan mucho tiempo y Philadelphia esperaba que se arreglase, que cuando se acercase la fecha Simmons estuviera para jugar aunque el objetivo fuese traspasarle más adelante. Las relaciones están rotas. Como jugador esperar que sea lo mejor para él y que pueda ir a un equipo donde demuestre que es un buen jugador, y al mismo tiempo por los otros compañeros porque esta situación no es buena para nadie".