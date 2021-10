Santi Balmes: "Subí a ese autocar sin saber qué quería ser en mi vida y me bajé sabiéndolo"

El 8 de octubre de 2018, Santi Balmes (San Vicente dels Horts, 1970) vino al programa como gatopardo bajo el seudónimo 'Psiconauta'. Cuatro temporadas después, el tercer gatopardo de El Faro ha vuelto para presentar su sexto libro, 'Bajaré de la luna en tirolina' y para contarle a Mara Torres todo lo que no le contó en aquella conversación como, por ejemplo, su relación con el mar: "No tengo un buen primer recuerdo del mar porque mi madre estaba obsesionada con que yo nadara desde pequeño y me zambullía en la Costa Brava", recuerda entre risas.

De las aguas frías de la Costa Brava, Santi Balmes ha viajado hasta el lugar donde vivió su despertar musical: "De camino a un campamento, mi amigo Joan saca sus auriculares de última generación que en ese momento yo no sabía qué eran los Walkman, le da al play y empieza a sonar 'The Logical Song' de Supertramp... Subí a ese autocar sin saber qué quería ser en mi vida y me bajé sabiéndolo".

El gatopardo finaliza este viaje hablando sobre Love of Lesbian, una de las bandas más influyentes de la música española, y el concierto del pasado 27 de marzo en el Palau Sant Jordi. Se trata del primer concierto multitudinario celebrado en España tras la pandemia con 5.000 personas de público, sin distancia social, pero con mascarillas: "Al cabo de un mes, los del grupo me contaron que todos tenían sustituto por si daban positivo menos yo y en ese momento me vino toda esa presión, pero en diferido". Un recuerdo que ha emocionado a Mara Torres: "A la que se les saltan las lágrimas ahora es a mí".