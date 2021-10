El delantero de Celta, Nolito, ha pasado por los micrófonos de 'El Larguero' tras la victoria del conjunto gallego ante el Getafe. El de Sanlúcar de Barrameda ha hablado sobre una posible llamada de Luis Enrique para entrar en la lista de la Selección española de Fútbol: "¿Luis Enrique? Que esté a lo suyo, que lo está haciendo muy bien en la Selección. Que llame a Iago Aspas, a mi que me deje que me viene muy bien esos días para descansar".

"Ojalá llame a Iago. Si sigue así, metiendo goles, no me cabe ninguna duda de que tendrá oportunidades de ir a la Selección", ha añadido. Nolito ha subrayado el gran momento que atraviesa su compañero de delantera y que no entró en los planes del seleccionador nacional para la Eurocopa de este pasado verano.

📻⚽️ Nolito, tras la victoria del Celta contra el Getafe, en @ellarguero



🇪🇸🤣 "¿Luis Enrique? Bueno, que esté a lo suyo. Que llame a Iago Aspas, que a mí me viene bien descansar esos días"



Entrevista completa: https://t.co/O7QQqQ8k5f pic.twitter.com/DGMFywY6bP — El Larguero (@ellarguero) October 26, 2021

La victoria del Celta

El Celta tomó aire en el Coliseum Alfonso Pérez con una victoria sobre el Getafe (0-3) que hundió en la última plaza a un equipo moribundo y sin rumbo que, si no cambia radicalmente, acabará la temporada sin remedio en Segunda División.

El Getafe, en estos momentos, es capaz de resucitar a cualquiera. La llegada de Quique Sánchez Flores, por ahora, no ha surtido efecto. Aunque el Getafe mejoró en su estreno frente al Levante (0-0), volvió a las andadas contra el Celta, que se alejó del descenso gracias a una segunda parte contundente en la que Santi Mina, con un doblete, y Iago Aspas, marcaron para hundir a su rival.