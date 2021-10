Fuencisla Clemares, CEO de Google España: "Buscamos anticiparnos a la pregunta que nos va a hacer el usuario"

El futuro es tener las respuestas antes de hacer las preguntas. En eso está la inteligencia artificial y en eso están compañías como Google. Fuencisla Clemares es la directora general de esta empresa en España y Portugal, una posición que le permite conocer a fondo las necesidades e interdependencias que tienen empresas, instituciones y ciudadanos respecto al uso de la red y al avance en la innovación tecnológica. "La inteligencia artificial va a seguir haciendo que nuestras vidas sean mejores", dice en Hora 25, donde habla también del debate en torno a la privacidad de los usuarios, de la evolución en el consumo digital, de la responsabilidad de su compañía en la difusión de contenido falso o dañino para la convivencia o de cómo las grandes tecnológicas están apostando por el liderazgo femenino en sus equipos directivos.

"Nosotros siempre hemos defendido un internet libre y abierto porque en la medida en que lo acotas puedes generar muchas más diferencias, puedes generar un internet para los ricos y otro para los pobres y eso es un error", dice Clemares, que cuenta que en la pandemia se ha estrechado la brecha en capacidades digitales que teníamos los españoles respecto a la media europea.

Google, compañía subsidiaria de la multinacional Alphabet, que a su vez es propietaria también de marcas como YouTube, es una de las multinacionales con más valor del mundo y líder indiscutible entre los motores de búsqueda. Pero en la jungla digital la competencia es cada vez más fuerte. Clemares reconoce que su buscador está en constante evolución para hacer frente a la demanda continua de respuestas: un 15% de las búsquedas que recibe cada día son búsquedas nuevas que no habían recibido nunca antes.

"Cada vez más tenemos competidores especializados en el área en el que trabajamos. SkyScanner es un fabuloso buscador de vuelos o Amazon es un fabuloso buscador de productos. Todos estos especialistas verticales también son compeditores de Google como buscador. Con Youtube competimos con cualquier otra plataforma que busque entretener al usuario, puede ser Tik Tok, puede ser Facebook, pero también Netflix y HBO".

Sobre el debate en torno a la privacidad y al uso que hacen estas compañías de los datos de sus usuarios, Clemares nota una creciente preocupación ciudadana, aunque advierte de los riesgos que supone que mucha gente todavía no parezca muy preocupada por la información sensible que comparte en la red, como sus propias contraseñas. "Es importante que el usuario entienda qué aplicaciones tiene en su teléfono y qué les está permitiendo hacer", dice la directora de Google, que también aclara: "No es que sepamos cosas de ti que tú no sepas, otra cosa es que nosotros utilicemos la información que tenemos de ti para segmentarte y luego hacerte llegar anuncios o información que pensemos que es más acorde para ti".

¿Tiene una responsabilidad Google en la difusión de contenidos falsos? "Absolutamente", afirma Clemares. "Lógicamente tenemos la responsabilidad de que esa información que hacemos llegar sea información veraz y de calidad, estamos trabajando para verificar que esa información es veraz y lo que más hacemos es subir en rango aquella información que viene de fuentes que son fiables". Así lo han hecho durante la pandemia, en colaboración con el Gobierno de España, a la hora de abordar información sobre el virus y las vacunas.

2021 es el año en el que se está impulsando desde organismos internacionales como la OCDE un impuesto de sociedades global de mínimo un 15% para que las multinacionales no se beneficien de las lagunas legales y así eviten pagar impuestos en los países donde operan. Clemares afirma que Google genera una parte importante de su actividad en Irlanda y que por eso la compañía tributa sobre todo en ese país. En España, en 2019, la tecnológica facturó 132 millones de euros, un 26,7% más que el año anterior, y pagó 8,9 millones en el impuesto de sociedades.

"Lo que necesitamos es que haya una nueva regulación adaptada a la situación y a las necesidades que tenemos en el siglo XXI, que sea mucho más armonizada, más justa entre países, y nosotros nos adaptaremos. Parece que la OCDE avanza en esta dirección y yo espero que de verdad pronto podamos celebrar que tengamos un nuevo sistema fiscal que sea muchísimo más justo para todos y nosotros nos adaptaremos a ese sistema", afirma la directora general.